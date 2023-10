Éloge de Lando Norris : comme Michael Schumacher & Alonso

Lando Norris a une nouvelle fois démontré sa vitesse à Austin. Mais la première victoire en GP se fait attendre. Néanmoins, le chef d'équipe Andrea Stella en est certain : "Norris rappelle les grands noms du sport.

A Austin, Lando Norris a pris son 100e départ en GP et la star de McLaren a couronné ce jubilé par un podium : il a franchi la ligne d'arrivée en troisième position derrière Max Verstappen et Lewis Hamilton. Ce dernier a été disqualifié quelques heures plus tard parce que sa voiture de GP n'était pas conforme au règlement, c'est pourquoi Norris est passé à la deuxième place.

Il a ainsi pu se réjouir pour la sixième fois de son deuxième meilleur résultat en GP. Mais il n'a pas encore pu remporter sa première victoire en GP. Le directeur de l'équipe McLaren, Andrea Stella, est néanmoins convaincu que Norris possède les mêmes qualités que les grandes stars du sport. Lors de son intervention dans le podcast "Beyond the Grid", il dit de son protégé : "Il a tous les ingrédients nécessaires pour une carrière réussie".

"Quand il s'agit de la vitesse naturelle, je pense que Lando peut se mesurer à quelques grands noms comme Michael Schumacher ou Fernando Alonso", est sûr l'Italien de 52 ans. En même temps, il met en garde : "Le véritable facteur de réussite consiste à développer sans cesse ses capacités de pilote et à augmenter sa capacité d'adaptation. Car on n'aura jamais la voiture parfaite. On ne connaîtra jamais la situation parfaite".

"Nous voulons aussi réussir lorsque la probabilité est de 50 %. C'est pourquoi nous voulons constamment progresser et nous adapter encore mieux pour comprendre la situation mieux que nos concurrents et ainsi nous donner un avantage. A cet égard, Lando est sur la bonne voie et il l'a prouvé dès que nous lui avons donné une voiture avec laquelle il peut se battre pour les podiums", explique Stella.

Norris excelle aussi dans la perception de ce qui se passe au volant, décrit l'ingénieur : "Comme d'autres pilotes de haut niveau avec lesquels j'ai eu la chance de travailler, il a la capacité de percevoir tous les détails, même les plus infimes, qui se produisent en peu de temps avec la voiture. Il parle de ce qui se passe en une demi-seconde comme s'il s'agissait d'une heure. C'est remarquable".

GP des Etats-Unis, Circuit des Amériques

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 tours en 1:35:21,362 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +10,730

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,134

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,460

05. George Russell (GB), Mercedes, +24,999

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +47,996

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 48,696

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14,385 min

09 Alex Albon (T), Williams, +1:26,714

10. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27,998

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29,904

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38,601

13e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 tour

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour

15. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 tour

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, dommages au soubassement de la voiture

Oscar Piastri (AUS), McLaren, dommages de collision

Esteban Ocon (F), Alpine, dommages de collision

Disqualifié

Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Charles Leclerc (MC), Ferrari

Classement au championnat du monde (après 18 GP sur 22, y compris 5 sprints sur 6)

Pilote

01. Verstappen 466 points

02. Pérez 240

03. Hamilton 201

04. Alonso 183

05. Sainz 171

06. Norris 159

07. Leclerc 151

08. Russell 143

09. Piastri 83

10. Gasly 56

11. Stroll 53

12. Ocon 44

13. Albon 25

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Tsunoda 8

17. Zhou 6

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. sergent 1

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0

Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 706 points

02. Mercedes 344

03. Ferrari 322

04. McLaren 242

05. Aston Martin 236

06. Alpine 100

07. Williams 26

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 10