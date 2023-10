Elogi per Lando Norris: come Michael Schumacher e Alonso

Ad Austin, Lando Norris ha preso parte al suo 100° GP e la stella della McLaren ha coronato l'anniversario con un podio: ha tagliato il traguardo in terza posizione dietro a Max Verstappen e Lewis Hamilton. Quest'ultimo è stato squalificato poche ore dopo perché la sua auto da GP non era conforme alle regole, quindi Norris è salito al secondo posto.

Per la sesta volta, ha così potuto godere del secondo miglior risultato in un GP. Tuttavia, non è ancora riuscito a ottenere la sua prima vittoria in un GP. Tuttavia, il capo del team McLaren Andrea Stella è convinto che Norris abbia le stesse qualità delle grandi stelle di questo sport. Intervenendo nel podcast Beyond the Grid, ha detto del suo pupillo: "Ha tutti gli ingredienti necessari per avere una carriera di successo".

"Quando si tratta di velocità naturale, penso che Lando possa competere con alcuni grandi nomi come Michael Schumacher o Fernando Alonso", è sicuro il 52enne italiano. Allo stesso tempo, però, avverte: "Il vero fattore di successo è continuare a sviluppare le proprie capacità di pilota e aumentare la propria adattabilità. Perché non avrai mai la macchina perfetta. Non si avrà mai la situazione perfetta".

"Vogliamo avere successo anche se la probabilità è del 50%. Per questo vogliamo evolverci costantemente e adattarci sempre meglio, per capire la situazione meglio della concorrenza e quindi darci un vantaggio. Da questo punto di vista, Lando è su una strada molto buona e lo ha dimostrato non appena gli abbiamo dato una macchina con cui può lottare per il podio", chiarisce Stella.

Norris eccelle anche nella percezione di ciò che accade al volante, come descrive l'ingegnere: "Come altri piloti di alto livello con cui ho avuto la fortuna di lavorare, ha la capacità di percepire ogni minimo dettaglio che accade alla vettura in un breve lasso di tempo. Parla di ciò che accade in mezzo secondo come se fosse un'ora. È straordinario".

GP degli USA, Circuito delle Americhe

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 giri in 1:35:21.362 ore.

02 Lando Norris (GB), McLaren, +10.730

03 Carlos Sainz (E), Ferrari, +15.134

04 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18.460

05 George Russell (GB), Mercedes, +24.999

06 Pierre Gasly (F), Alpine, +47.996

07 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +48.696

08 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14.385 min.

09° Alex Albon (T), Williams, +1:26.714

10° Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27.998

11° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29.904

12° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38.601

13° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 giro

14° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro

15° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 giro

Fuori

Fernando Alonso (E), Aston Martin, danni al sottoscocca

Oscar Piastri (AUS), McLaren, danni da collisione

Esteban Ocon (F), Alpine, danni da collisione

Squalificato

Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Charles Leclerc (MC), Ferrari

Classifica del Campionato del Mondo (dopo 18 GP su 22, inclusi 5 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 466 punti

02 Pérez 240

03. Hamilton 201

04. Alonso 183

05. Sainz 171

06. Norris 159

07 Leclerc 151

08. Russell 143

09° Piastri 83

10° Gasly 56

11° Stroll 53

12° Ocon 44

13° Albon 25

14° Bottas 10

15° Hülkenberg 9

16° Tsunoda 8

17° Zhou 6

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 1

21° De Vries 0

22° Ricciardo 0

Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 706 punti

02. Mercedes 344

03. Ferrari 322

04. McLaren 242

05. Aston Martin 236

06. Alpine 100

07. Williams 26

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlfaTauri 10