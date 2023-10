Elogios a Lando Norris: Como Michael Schumacher e Alonso

Lando Norris provou mais uma vez a sua velocidade em Austin. Mas a primeira vitória num GP ainda está longe. No entanto, o chefe de equipa Andrea Stella tem a certeza: Norris faz-nos lembrar os grandes nomes do desporto.

Em Austin, Lando Norris fez o seu 100º GP e a estrela da McLaren coroou o aniversário com um lugar no pódio: cruzou a linha de chegada em terceiro lugar, atrás de Max Verstappen e Lewis Hamilton. Este último foi desclassificado algumas horas mais tarde porque o seu carro de GP não estava em conformidade com as regras, pelo que Norris subiu para o segundo lugar.

Pela sexta vez, conseguiu assim obter o segundo melhor resultado num GP. No entanto, ainda não conseguiu alcançar a sua primeira vitória num GP. No entanto, o chefe de equipa da McLaren, Andrea Stella, está convencido de que Norris tem as mesmas qualidades que as grandes estrelas do desporto. No podcast Beyond the Grid, ele diz sobre seu protegido: "Ele tem todos os ingredientes necessários para ter uma carreira de sucesso".

"Quando se trata de velocidade natural, acho que Lando pode competir com alguns grandes nomes como Michael Schumacher ou Fernando Alonso", tem certeza o italiano de 52 anos. Ao mesmo tempo, ele adverte: "O verdadeiro fator de sucesso é continuar a desenvolver as suas capacidades como piloto de corridas e aumentar a sua adaptabilidade. Porque nunca teremos o carro perfeito. Nunca teremos a situação perfeita".

"Queremos ser bem sucedidos mesmo que a probabilidade seja de 50 por cento. É por isso que queremos evoluir constantemente e adaptarmo-nos cada vez melhor, para compreendermos a situação melhor do que a concorrência e, assim, obtermos uma vantagem. A este respeito, o Lando está num bom caminho e provou-o assim que lhe demos um carro com o qual pode lutar pelos pódios", esclarece Stella.

Norris também é excelente a perceber o que está a acontecer ao volante, descreve o engenheiro: "Tal como alguns dos outros pilotos de topo com quem tive a sorte de trabalhar, ele tem a capacidade de perceber todos os pequenos detalhes que acontecem ao carro num curto espaço de tempo. Ele fala do que acontece em meio segundo como se fosse uma hora. Isso é notável".

GP dos EUA, Circuito das Américas

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 voltas em 1:35:21.362 hrs.

02 Lando Norris (GB), McLaren, +10,730

03 Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,134

04 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,460

05 George Russell (GB), Mercedes, +24,999

06 Pierre Gasly (F), Alpine, +47,996

07 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +48,696

08 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14.385 min

09º Alex Albon (T), Williams, +1:26.714

10º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1:27.998

11º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29.904

12º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38.601

13º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 volta

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta

15º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 volta

Fora

Fernando Alonso (E), Aston Martin, danos na parte inferior da carroçaria

Oscar Piastri (AUS), McLaren, danos de colisão

Esteban Ocon (F), Alpine, danos por colisão

Desclassificado

Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Charles Leclerc (MC), Ferrari

Classificação do Campeonato do Mundo (após 18 de 22 GP, incluindo 5 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 466 pontos

02 Pérez 240

03 Hamilton 201

04 Alonso 183

05. Sainz 171

06. Norris 159

07 Leclerc 151

08 Russell 143

09º Piastri 83

10º Gasly 56

11º Stroll 53

12º Ocon 44

13º Albon 25

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Tsunoda 8

17º Zhou 6

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 1

21º De Vries 0

22º Ricciardo 0

Taça dos Construtores

01º Red Bull Racing 706 pontos

02 Mercedes 344

03. Ferrari 322

04. McLaren 242

05. Aston Martin 236

06. Alpine 100

07. Williams 26

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 10