Estrategia en boxes: de Fangio a Patrese y Norris

"Cambian los neumáticos tan rápido, parece magia", se maravillaba hace poco mi nieta pequeña mientras veía el Gran Premio de Qatar a mi lado. De hecho, había sido testigo de un récord increíble.

El demencial récord de McLaren de cuatro neumáticos cambiados en 1,8 segundos (de hecho, los servicios de neumáticos por debajo de los dos segundos son cada vez más frecuentes) nos permite echar un vistazo profundo a la historia de la Fórmula 1: por muy naturales que sean hoy las paradas en boxes programadas, a veces han sido inusuales y sorprendentes a lo largo de la historia. Dos ejemplos muy diferentes.

La fascinación y el glamuroso nombre de Maserati pueden explicarse en gran medida por su participación, en ocasiones extremadamente exitosa, en el deslumbrante mundo de los Grandes Premios. La etapa más gloriosa y al mismo tiempo más exitosa fue la de los años 1954 a 1957, con ocho de un total de once victorias, todas logradas con el modelo 250 F.

El Maserati 250 F es un coche de carreras de Gran Premio que se utilizó durante un periodo de tiempo inusualmente largo. A la vista de las muchas carreras de Fórmula 1 que se celebraban en todo el mundo, que en aquella época no contaban para el Campeonato del Mundo, y a la vista de los muchos pilotos privados de renombre, se convirtió en un tipo de éxito real y único.



El palmarés de los 250 está indisolublemente unido al nombre del excepcional piloto Juan Manuel Fangio. El campeón del mundo argentino de 1951 no sólo aportó a Maserati su primera victoria en un Gran Premio, como ya se ha mencionado, sino otras cinco. Dos de ellas en ese año 1954, cuando cambió a Mercedes tras la segunda carrera para convertirse en campeón del mundo por segunda vez.



En 1955 repitió triunfo mundialista con Mercedes, cambió a Ferrari en 1956 tras la quiebra de la empresa de Stuttgart y allí volvió a ser campeón. Fangio no se sentía feliz allí, a pesar del éxito de Ferrari, y en 1957 optó de nuevo por Maserati.



No fue una mala elección, ya que para el Gran Premio de Alemania se había convertido de nuevo en uno de los aspirantes al título. La victoria más dramática en la larga carrera del Maserati 250 F y uno de los éxitos más notables de su trayectoria, rica en logros casi increíbles, lo consiguió Juan Manuel Fangio en el Gran Premio de Alemania de 1957, en el Nordschleife de Nürburgring.



Pero empecemos por una historia completamente diferente: 15 de agosto de 1982, Gran Premio de Austria en Zeltweg. Riccardo Patrese, líder del Brabham-BMW, entró en boxes, se cambiaron neumáticos, se añadió combustible. Se fue, de nuevo en cabeza.



En aquella época, las paradas en boxes no eran obligatorias y más bien no estaban programadas. La táctica de la llamada parada planificada en taquigrafía: depósitos medio llenos, coche ligero, neumáticos blandos, menos tensión en los frenos y la caja de cambios - el cálculo salió bien, uno era más rápido en la distancia que la competencia.



Por cierto, el debut de este golpe sorpresa iba a tener lugar dos carreras antes, pero se canceló inicialmente porque los pilotos de Brabham habían abandonado antes de las paradas en boxes.



¿Qué tiene que ver todo esto con la carrera del siglo de Fangio, el 4 de agosto de 1957 en el Eifel?



Allí, es cierto que por otras razones, pero más o menos con las mismas consideraciones, la estrategia utilizada más tarde con tanto éxito por Brabham celebró su estreno en Maserati.



Según fuentes contemporáneas, se sabía que los neumáticos Pirelli de Maserati eran más blandos que los de la competencia. A diferencia de hoy, esto no era principalmente una ventaja de velocidad, sino una desventaja de mayor desgaste. En Maserati lo tenían claro: Los neumáticos no sobrevivirían a la distancia de Nürburgring.



Otros informes de carrera afirman que no se sabía si un depósito de 260 litros sería suficiente para toda la distancia de algo más de 500 kilómetros.



Fangio confiaba en poder aventajar a sus rivales en unos 30 segundos. El equipo prometió entregarle en ese periodo ruedas traseras nuevas y, dado que en esas circunstancias no saldría con el depósito lleno por razones de peso, con un depósito nuevo.



Todo fue bien hasta la parada en boxes, que entonces duró el doble.



Pero entonces Fangio y el Maserati demostraron su superioridad. El argentino arrasó en Eifel, recortando distancias con los dos Ferrari de Peter Collins y Mike Hawthorn.



Al final, el Maserati del morro amarillo se puso por delante: cuarta victoria en la sexta prueba mundialista del año y nuevo, quinto título mundial, campeón del mundo de Fórmula 1 sobre un Maserati 250 F.



Gracias a una estrategia inteligente.