Stratégie de la boxe : de Fangio à Patrese à Norris

Ma petite-fille s'est récemment émerveillée en regardant le Grand Prix du Qatar à côté de moi : "Ils changent les pneus si rapidement, on dirait de la magie". En effet, elle a été le témoin oculaire d'un incroyable record.

Le record de McLaren de quatre pneus changés en 1,8 seconde (en fait, les services de pneus en moins de deux secondes se sont multipliés) permet de plonger dans l'histoire de la Formule 1 : autant les arrêts au stand programmés sont aujourd'hui une évidence, autant ils ont parfois été inhabituels et surprenants au cours de l'histoire. Deux exemples très différents.

La fascination et le nom glamour de Maserati s'expliquent en grande partie par sa participation - parfois extrêmement réussie - à l'éblouissant sport des Grands Prix. La période la plus glorieuse et la plus réussie a été celle de 1954 à 1957, avec huit victoires sur un total de onze, toutes remportées avec le type 250 F.

La Maserati 250 F est une voiture de course de Grand Prix qui a été utilisée pendant une période inhabituellement longue et qui, compte tenu des nombreuses courses de Formule 1 dans le monde qui ne faisaient pas partie du championnat du monde à l'époque et des nombreux pilotes privés de renom, est devenue un véritable type de succès unique.



Le palmarès de la 250 est indissociable du nom du pilote d'exception Juan Manuel Fangio. Le champion du monde argentin de 1951 a offert à Maserati non seulement sa première victoire en Grand Prix, comme nous l'avons dit, mais aussi cinq autres victoires. Dont deux en 1954, année où il est passé à Mercedes après la deuxième course pour devenir champion du monde pour la deuxième fois.



En 1955, il a réitéré son triomphe en championnat du monde sur Mercedes, avant de passer à Ferrari en 1956, après la disparition de Stuttgart, et d'y devenir à nouveau champion. Fangio ne s'y sentait pas heureux malgré le succès de Ferrari et se décida à nouveau pour Maserati en 1957.



Un choix loin d'être mauvais, car jusqu'au Grand Prix d'Allemagne, il devint à nouveau l'un des prétendants au titre. La victoire la plus spectaculaire de la longue carrière de la Maserati 250 F et l'un des succès les plus remarquables de sa carrière, riche en performances incroyables, a été remportée par Juan Manuel Fangio au Grand Prix d'Allemagne 1957 sur la Nordschleife du Nürburgring.



Mais il faut d'abord raconter une toute autre histoire : le 15 août 1982, Grand Prix d'Autriche à Zeltweg. Riccardo Patrese, en tête dans sa Brabham-BMW, arrive en trombe au stand, les pneus sont changés, l'essence est rajoutée. Parti, de nouveau en tête.



À l'époque, les arrêts au stand n'étaient pas obligatoires et plutôt imprévus. La tactique de l'arrêt dit planifié en sténographie : réservoirs à moitié pleins, voiture légère, pneus tendres, moins de stress pour les freins et la boîte de vitesses - le calcul a fonctionné, on était plus rapide que la concurrence sur la distance.



Le début de ce coup de théâtre devait d'ailleurs avoir lieu deux courses plus tôt, mais il a d'abord été annulé parce que les pilotes Brabham étaient jusque-là sortis avant les arrêts aux stands.



Quel est le rapport avec la course du siècle de Fangio, le 4 août 1957 dans l'Eifel ?



C'est là que Maserati a fêté, pour d'autres raisons certes, mais plus ou moins avec les mêmes considérations, la première de la stratégie appliquée plus tard avec tant de succès par Brabham.



Selon des sources contemporaines, on savait que les pneus Pirelli de Maserati étaient plus tendres que ceux de la concurrence. Contrairement à aujourd'hui, ce n'était pas en premier lieu un avantage de vitesse, mais un inconvénient d'usure plus élevée. Chez Maserati, on était très clair à ce sujet : Les pneus ne survivraient pas à la distance du Nürburgring.



D'autres rapports de course indiquent que l'on n'était pas sûr qu'un plein de 260 litres suffirait pour parcourir la distance totale d'un peu plus de 500 kilomètres.



Fangio se sentait capable de devancer le peloton d'environ 30 secondes. L'équipe a promis de le faire partir avec des roues arrière neuves et, comme il ne pourrait pas partir avec le plein de carburant pour des raisons de poids, avec un nouveau plein de carburant.



Tout s'est bien passé jusqu'à l'arrêt au stand, qui a duré deux fois plus longtemps.



Mais c'est là que Fangio et la Maserati ont fait valoir leur supériorité. L'Argentin s'est déchaîné dans l'Eifel, comblant petit à petit son retard sur les deux pilotes Ferrari de tête, Peter Collins et Mike Hawthorn.



À la fin, la Maserati au nez jaune était en tête : quatrième victoire dans la sixième course du championnat du monde de l'année et nouveau titre de champion du monde, le cinquième, sur une Maserati 250 F.



Grâce à une stratégie intelligente.