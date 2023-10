Strategia dei box: da Fangio a Patrese a Norris

"Cambiano le gomme così velocemente, sembra una magia", si è meravigliata di recente la mia nipotina mentre guardava il Gran Premio del Qatar accanto a me. In effetti, aveva assistito a un record incredibile.

Il folle record della McLaren di quattro cambi gomme in 1,8 secondi (in realtà, i cambi gomme sotto i due secondi sono sempre più frequenti) ci permette di gettare uno sguardo profondo nella storia della Formula Uno: per quanto oggi siano naturali i pit stop programmati, nel corso della storia sono stati talvolta insoliti e sorprendenti. Due esempi molto diversi tra loro.

Il fascino e il nome glamour della Maserati si spiegano in gran parte con la sua partecipazione - a volte di grande successo - allo scintillante mondo dei Gran Premi. La fase più gloriosa e allo stesso tempo di maggior successo è stata quella che va dal 1954 al 1957, con otto vittorie su un totale di undici, tutte ottenute con il modello 250 F.

La Maserati 250 F è un'auto da Gran Premio che è stata utilizzata per un periodo di tempo insolitamente lungo: viste le numerose gare di Formula 1 in tutto il mondo, che all'epoca non contavano per il Campionato del Mondo, e visti i numerosi e rinomati piloti privati, è diventata un vero e proprio successo unico.



Il record della 250 è indissolubilmente legato al nome dell'eccezionale pilota Juan Manuel Fangio. Il campione del mondo argentino del 1951 non solo portò alla Maserati la prima vittoria in un Gran Premio, come già detto, ma anche altre cinque. Due di queste nel 1954, quando passò alla Mercedes dopo la seconda gara per diventare campione del mondo per la seconda volta.



Nel 1955 ripeté il trionfo iridato con la Mercedes, passò alla Ferrari nel 1956 dopo il fallimento della Casa di Stoccarda e lì divenne nuovamente campione. Fangio non si trovava bene lì, nonostante il successo della Ferrari, e nel 1957 optò nuovamente per la Maserati.



Una scelta tutt'altro che sbagliata, perché al momento del Gran Premio di Germania era tornato a essere uno dei pretendenti al titolo. La vittoria più drammatica della lunga carriera della Maserati 250 F e uno dei successi più notevoli della sua carriera, ricca di imprese quasi incredibili, fu ottenuta da Juan Manuel Fangio nel Gran Premio di Germania del 1957 sulla Nordschleife del Nürburgring.



Ma partiamo da una storia completamente diversa: 15 agosto 1982, Gran Premio d'Austria a Zeltweg. Riccardo Patrese, in testa alla Brabham-BMW, entra ai box, vengono cambiati gli pneumatici, viene aggiunto del carburante. Ripartito, torna in testa.



All'epoca, le soste ai box non erano obbligatorie e non erano programmate. La tattica della cosiddetta sosta programmata in breve: serbatoi pieni a metà, auto leggera, pneumatici morbidi, minore sforzo sui freni e sul cambio - il calcolo funzionava, si era più veloci sulla distanza rispetto alla concorrenza.



Per inciso, il debutto di questo colpo a sorpresa avrebbe dovuto avvenire due gare prima, ma fu inizialmente annullato perché i piloti Brabham si erano ritirati prima dei pit stop.



Cosa c'entra tutto questo con la gara del secolo di Fangio del 4 agosto 1957 all'Eifel?



Lì, certo per altre ragioni, ma più o meno con le stesse considerazioni, la strategia utilizzata in seguito con tanto successo dalla Brabham celebrò la sua prima volta alla Maserati.



Secondo fonti contemporanee, era noto che i pneumatici Pirelli della Maserati erano più morbidi di quelli della concorrenza. A differenza di oggi, non si trattava di un vantaggio in termini di velocità, ma di uno svantaggio legato alla maggiore usura. Alla Maserati erano chiari su questo punto: Gli pneumatici non sarebbero sopravvissuti alla distanza del Nürburgring.



In altri resoconti di gara si legge che non era certo che un serbatoio di 260 litri sarebbe stato sufficiente per l'intera distanza di poco più di 500 chilometri.



Fangio era fiducioso di poter superare gli avversari di circa 30 secondi. La squadra promise di consegnargli in questo periodo delle ruote posteriori nuove e, poiché in queste circostanze non sarebbe partito con il serbatoio pieno per motivi di peso, con un serbatoio fresco.



Tutto andò bene fino al pit stop, che richiese il doppio del tempo.



Ma a quel punto Fangio e la Maserati dimostrarono la loro superiorità. L'argentino si scatenò lungo l'Eifel, aumentando il distacco dai due piloti Ferrari di testa, Peter Collins e Mike Hawthorn.



Alla fine, la Maserati con il muso giallo era in testa: quarta vittoria nella sesta prova del campionato mondiale dell'anno e nuovo, quinto titolo iridato, campione del mondo di Formula 1 su Maserati 250 F.



Grazie a una strategia intelligente.