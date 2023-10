Estratégia nas boxes: De Fangio a Patrese e a Norris

"Eles mudam os pneus tão depressa - parece magia", admirou-se recentemente a minha pequena neta enquanto assistia ao Grande Prémio do Qatar ao meu lado. De facto, ela tinha assistido a um recorde incrível.

O recorde insano da McLaren de quatro pneus mudados em 1,8 segundos (na verdade, as mudanças de pneus em menos de dois segundos são agora cada vez mais frequentes) permite-nos olhar profundamente para a história da Fórmula 1: por muito naturais que as paragens nas boxes programadas sejam hoje em dia, foram por vezes invulgares e surpreendentes ao longo da história. Dois exemplos muito diferentes.

O fascínio e o nome glamoroso da Maserati explicam-se, em grande parte, pela sua participação - por vezes extremamente bem sucedida - no mundo brilhante dos Grandes Prémios. A fase mais gloriosa e ao mesmo tempo mais bem sucedida foram os anos de 1954 a 1957, com oito de um total de onze vitórias, todas alcançadas com o modelo 250 F.

O Maserati 250 F é um carro de corrida de Grande Prémio que foi utilizado durante um período de tempo invulgarmente longo. Tendo em conta as muitas corridas de Fórmula 1 em todo o mundo, que na altura não contavam para o Campeonato do Mundo, e tendo em conta os muitos pilotos privados de renome, tornou-se um verdadeiro e único tipo de sucesso.



O historial da 250 está indissociavelmente ligado ao nome do excecional piloto Juan Manuel Fangio. O campeão do mundo argentino de 1951 não só trouxe à Maserati a sua primeira vitória em Grandes Prémios, como mencionado acima, mas também outras cinco. Duas delas nesse ano de 1954, quando mudou para a Mercedes após a segunda corrida para se tornar campeão do mundo pela segunda vez.



Em 1955, repetiu o triunfo no campeonato do mundo com a Mercedes, mudou para a Ferrari em 1956, depois de a empresa de Estugarda ter falido, e voltou a ser campeão. Apesar do sucesso da Ferrari, Fangio não se sentia feliz e, em 1957, optou novamente pela Maserati.



Esta foi tudo menos uma má escolha, porque na altura do Grande Prémio da Alemanha voltou a ser um dos candidatos ao título. A vitória mais dramática da longa carreira do Maserati 250 F e um dos sucessos mais notáveis da sua carreira, rica em feitos quase inacreditáveis, foi alcançada por Juan Manuel Fangio no Grande Prémio da Alemanha de 1957, no Nordschleife de Nürburgring.



Mas vamos começar com uma história completamente diferente: 15 de agosto de 1982, Grande Prémio da Áustria em Zeltweg. Riccardo Patrese, que liderava o Brabham-BMW, entrou nas boxes, os pneus foram mudados, foi adicionado combustível. Foi-se embora e voltou à liderança.



Naquela altura, as paragens nas boxes não eram obrigatórias e não estavam programadas. As tácticas da chamada paragem planeada em poucas palavras: tanques meio cheios, carro leve, pneus macios, menos pressão nos travões e na caixa de velocidades - o cálculo funcionou, um era mais rápido na distância do que a concorrência.



A propósito, a estreia deste golpe surpresa deveria ter tido lugar duas corridas antes, mas foi inicialmente cancelada porque os pilotos da Brabham desistiram antes das paragens nas boxes.



O que é que tudo isto tem a ver com a corrida do século de Fangio, em 4 de agosto de 1957, no Eifel?



Aí, por outras razões, é certo, mas mais ou menos com as mesmas considerações, a estratégia mais tarde utilizada com tanto sucesso pela Brabham teve a sua estreia na Maserati.



De acordo com fontes contemporâneas, sabia-se que os pneus Pirelli da Maserati eram mais macios do que os da concorrência. Ao contrário do que acontece atualmente, não se tratava principalmente de uma vantagem em termos de velocidade, mas sim de uma desvantagem de maior desgaste. Na Maserati, eles foram claros quanto a isso: Os pneus não sobreviveriam à distância de Nürburgring.



Outros relatórios da corrida afirmam que era incerto se um depósito de 260 litros seria suficiente para toda a distância de pouco mais de 500 quilómetros.



Fangio estava confiante de que poderia ultrapassar a concorrência em cerca de 30 segundos. A equipa prometeu entregar-lhe neste período rodas traseiras novas e, uma vez que não poderia arrancar com o depósito cheio nestas circunstâncias por razões de peso, com um depósito novo.



Tudo correu bem até à paragem nas boxes, que demorou o dobro do tempo.



Mas aí Fangio e o Maserati mostraram a sua superioridade. O argentino percorreu o Eifel com fúria, diminuindo a distância para os dois principais pilotos da Ferrari, Peter Collins e Mike Hawthorn.



No final, o Maserati com o nariz amarelo estava na frente: quarta vitória na sexta ronda do campeonato mundial do ano e um novo, quinto título mundial, campeão mundial de Fórmula 1 num Maserati 250 F.



Graças a uma estratégia inteligente.