El futuro de Nico Hülkenberg: ¿Sauber 2025, Audi 2026?

El actual CEO de Sauber, Andreas Seidl, fue jefe de equipo de Porsche en 2015, cuando la empresa tradicional se hizo con otra victoria general en Le Mans, con Nico Hülkenberg al volante, que ganó la clásica de resistencia en el primer intento. Seidl, de 47 años y natural de Passau, y Hülkenberg, de 36 y natural de Emmerich, se quieren y se aprecian.

No es imposible que Nico Hülkenberg regrese a Sauber, donde pilotó durante una temporada de GP en 2013. De cara a la temporada 2026, Sauber se convertirá en Audi, y Nico confirma a los colegas alemanes de Sky que las antenas se han extendido hacia Suiza.

"Ya ha habido contactos de cara a la temporada 2024", dice Hülkenberg, que disputa su fin de semana de GP número 200 aquí en México. "Conozco a Andi de la época de Porsche, nos llevamos bien, eso no es ningún secreto. Hubo conversaciones, hubo interés. Al final, no se materializó una nueva colaboración".



Lo que no es, todavía puede llegar a ser. Nico tiene contrato con Haas hasta finales de 2024, ¿y después? "Creo que será muy interesante el año que viene, cuando se barajen de nuevo las cartas. Pasarán muchas cosas en el carrusel de pilotos".



"Cuando Audi se ponga en marcha en 2026, también seguirá en el aire si serán un equipo puntero o no. También tienen que demostrarlo y llevarlo a cabo primero. Así que todavía hay algunos signos de interrogación. Actualmente estoy en casa aquí en Haas, todo lo demás está en las estrellas".

Nico Hülkenberg en Sauber a partir de 2025 y el piloto alemán para Audi en 2026 - muy posible.





GP de EE.UU., Circuito de las Américas

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 vueltas en 1:35:21.362 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +10.730

03 Carlos Sainz (E), Ferrari, +15.134

04 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18.460

05 George Russell (GB), Mercedes, +24.999

06 Pierre Gasly (F), Alpine, +47.996

07 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +48.696

08 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14.385 min

09º Alex Albon (T), Williams, +1:26.714

10º Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27.998

11º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29.904

12º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38.601

13º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 vuelta

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 vuelta

15º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 vuelta

Fuera

Fernando Alonso (E), Aston Martin, daños en los bajos

Oscar Piastri (AUS), McLaren, daños por colisión

Esteban Ocon (F), Alpine, daños por colisión

Descalificado

Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Charles Leclerc (MC), Ferrari





Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 18 de 22 Grandes Premios, incl. 5 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 466 puntos

02. Pérez 240

03. Hamilton 201

04. Alonso 183

05. Sainz 171

06. Norris 159

07. Leclerc 151

08. Russell 143

09º Piastri 83

10º Gasly 56

11º Gasly 52

11º Stroll 53

12º Ocon 44

13º Albon 25

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Tsunoda 8

17º Zhou 6

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 1

21º De Vries 0

22º Ricciardo 0



Copa de Constructores

01º Red Bull Racing 706 puntos

02. Mercedes 344

03. Ferrari 322

04. McLaren 242

05. Aston Martin 236

06. Alpine 100

07. Williams 26

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 10