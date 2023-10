L'avenir de Nico Hülkenberg : Sauber en 2025, Audi en 2026 ?

L'actuel CEO de Sauber, Andreas Seidl, était chef d'équipe chez Porsche en 2015, lorsque l'entreprise traditionnelle a remporté une nouvelle victoire au classement général au Mans - au volant duquel se trouvait également Nico Hülkenberg, qui a remporté la classique d'endurance dès sa première tentative. Seidl, 47 ans, originaire de Passau, et Hülkenberg, 36 ans, originaire d'Emmerich, s'apprécient et s'estiment mutuellement.

Il n'est pas exclu que Nico Hülkenberg revienne chez Sauber, où il a couru une saison de GP en 2013. Pour la saison 2026, Sauber deviendra Audi, et Nico confirme à nos collègues allemands de Sky que les antennes sont déployées en direction de la Suisse.

"Il y a déjà eu des contacts en vue de la saison 2024", explique Hülkenberg, qui dispute ici au Mexique son 200e week-end de GP. "Je connais Andi depuis l'époque de Porsche, nous nous entendons bien, ce n'est pas un secret. Il y a eu des discussions, de l'intérêt. Finalement, une nouvelle collaboration n'a pas vu le jour".



Ce qui n'est pas fait peut encore être fait. Nico a un contrat avec Haas jusqu'à fin 2024. Et ensuite ? "Je pense que l'année prochaine sera très intéressante, lorsque les cartes seront redistribuées. Il va se passer des choses dans le carrousel des pilotes".



"Quand Audi démarrera en 2026, on ne sait pas encore s'ils seront une équipe de pointe ou non. Ils devront d'abord le prouver et le faire. Il y a donc encore quelques points d'interrogation. Je suis actuellement chez moi chez Haas, tout le reste est en suspens".

Nico Hülkenberg chez Sauber à partir de 2025 et le pilote allemand d'Audi en 2026 - tout à fait possible.





GP des USA, Circuit des Amériques

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 tours en 1:35:21,362 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +10,730

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,134

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,460

05. George Russell (GB), Mercedes, +24,999

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +47,996

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 48,696

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14,385 min

09 Alex Albon (T), Williams, +1:26,714

10. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27,998

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29,904

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38,601

13e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 tour

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour

15. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 tour

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, dommages au bas de caisse

Oscar Piastri (AUS), McLaren, dommages de collision

Esteban Ocon (F), Alpine, dommages de collision

Disqualifié

Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Charles Leclerc (MC), Ferrari





Classement au championnat du monde (après 18 des 22 Grand Prix, y compris 5 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 466 points

02. Pérez 240

03. Hamilton 201

04. Alonso 183

05. Sainz 171

06. Norris 159

07. Leclerc 151

08. Russell 143

09. Piastri 83

10. Gasly 56

11. Gasly 52

11. Stroll 53

12. Ocon 44

13. Albon 25

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Tsunoda 8

17. Zhou 6

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. sergent 1

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 706 points

02. Mercedes 344

03. Ferrari 322

04. McLaren 242

05. Aston Martin 236

06. Alpine 100

07. Williams 26

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 10