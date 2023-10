Il futuro di Nico Hülkenberg: Sauber 2025, Audi 2026?

Il veterano della Formula 1 Nico Hülkenberg (36) conosce il CEO della Sauber Andreas Seidl dai tempi in cui lavoravano insieme alla Porsche. Il tedesco lo dice chiaramente: le antenne verso Audi sono spente per la stagione 2026.

L'attuale CEO di Sauber, Andreas Seidl, è stato team boss di Porsche nel 2015, quando la casa tradizionale ha conquistato un'altra vittoria assoluta a Le Mans, con Nico Hülkenberg al volante, che ha vinto la classica di durata al primo tentativo. Il 47enne Seidl di Passau e il 36enne Hülkenberg di Emmerich si piacciono e si apprezzano a vicenda.

Non è escluso che Nico Hülkenberg torni alla Sauber, dove ha guidato per una stagione di GP nel 2013. Verso la stagione 2026, la Sauber diventerà Audi e Nico conferma ai colleghi tedeschi di Sky che le antenne sono state allungate verso la Svizzera.

"Ci sono già stati contatti per la stagione 2024", dice Hülkenberg, che qui in Messico disputa il suo 200° weekend di GP. "Conosco Andi dai tempi della Porsche, andiamo d'accordo, non è un segreto. Ci sono stati colloqui, c'era interesse. Alla fine, una nuova collaborazione non si è concretizzata".



Ciò che non è, può ancora diventare. Nico ha un contratto con Haas fino alla fine del 2024, e poi? "Credo che sarà molto interessante il prossimo anno, quando le carte verranno rimescolate. Ci saranno molte cose che accadranno nella giostra dei piloti".



"Quando l'Audi partirà nel 2026, è ancora tutto da vedere se sarà un top team o meno. Prima devono dimostrare di essere all'altezza della situazione. Quindi ci sono ancora dei punti interrogativi. Al momento sono a casa qui alla Haas, tutto il resto è nelle stelle".

Nico Hülkenberg alla Sauber dal 2025 e il pilota tedesco all'Audi nel 2026: possibile.





GP degli USA, Circuito delle Americhe

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 giri in 1:35:21.362 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +10.730

03 Carlos Sainz (E), Ferrari, +15.134

04 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18.460

05 George Russell (GB), Mercedes, +24.999

06 Pierre Gasly (F), Alpine, +47.996

07 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +48.696

08 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14.385 min.

09° Alex Albon (T), Williams, +1:26.714

10° Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27.998

11° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29.904

12° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38.601

13° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 giro

14° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro

15° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 giro

Fuori

Fernando Alonso (E), Aston Martin, danni al sottoscocca

Oscar Piastri (AUS), McLaren, danni da collisione

Esteban Ocon (F), Alpine, danni da collisione

Squalificato

Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Charles Leclerc (MC), Ferrari





Classifica del Campionato del Mondo (dopo 18 Gran Premi su 22, inclusi 5 su 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 466 punti

02. Pérez 240

03. Hamilton 201

04. Alonso 183

05. Sainz 171

06. Norris 159

07 Leclerc 151

08. Russell 143

09° Piastri 83

10° Gasly 56

11° Gasly 52

11° Stroll 53

12° Ocon 44

13° Albon 25

14° Bottas 10

15° Hülkenberg 9

16° Tsunoda 8

17° Zhou 6

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 1

21° De Vries 0

22° Ricciardo 0



Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 706 punti

02. Mercedes 344

03. Ferrari 322

04. McLaren 242

05. Aston Martin 236

06. Alpine 100

07. Williams 26

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlfaTauri 10