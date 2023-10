O futuro de Nico Hülkenberg: Sauber 2025, Audi 2026?

O atual diretor executivo da Sauber, Andreas Seidl, era chefe de equipa da Porsche em 2015, quando a tradicional empresa conquistou mais uma vitória geral em Le Mans - com Nico Hülkenberg ao volante, que venceu a clássica prova de resistência à primeira tentativa. Seidl, de 47 anos, de Passau, e Hülkenberg, de 36 anos, de Emmerich, gostam e apreciam-se mutuamente.

Não é impossível que Nico Hülkenberg regresse à Sauber, onde conduziu durante uma época de GP em 2013. Para a temporada de 2026, a Sauber tornar-se-á Audi, e Nico confirma aos colegas alemães da Sky que as antenas foram estendidas para a Suíça.

"Já houve contactos relativamente à época de 2024", diz Hülkenberg, que está a disputar o seu 200º fim de semana de GP aqui no México. "Conheço o Andi dos tempos da Porsche, damo-nos bem, isso não é segredo. Houve conversas, houve interesse. No final, uma nova colaboração não se concretizou."



O que não é, ainda pode se tornar. Nico tem um contrato com a Haas até o final de 2024, e depois? "Acho que vai ser muito interessante no próximo ano, quando as cartas forem baralhadas. Vai haver muita coisa a acontecer no carrossel de pilotos".



"Quando a Audi arrancar em 2026, também ainda não se sabe se será uma equipa de topo ou não. Também têm de o provar e de o fazer primeiro. Por isso, ainda há alguns pontos de interrogação. Atualmente, estou em casa aqui na Haas, tudo o resto está nas estrelas".

Nico Hülkenberg na Sauber a partir de 2025 e o piloto alemão da Audi em 2026 - bem possível.





GP dos EUA, Circuito das Américas

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 voltas em 1:35:21.362 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +10,730

03 Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,134

04 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,460

05 George Russell (GB), Mercedes, +24,999

06 Pierre Gasly (F), Alpine, +47,996

07 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +48,696

08 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14.385 min

09º Alex Albon (T), Williams, +1:26.714

10º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1:27.998

11º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29.904

12º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38.601

13º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 volta

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta

15º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 volta

Fora

Fernando Alonso (E), Aston Martin, danos na parte inferior da carroçaria

Oscar Piastri (AUS), McLaren, danos de colisão

Esteban Ocon (F), Alpine, danos por colisão

Desclassificado

Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Charles Leclerc (MC), Ferrari





Classificação do Campeonato do Mundo (após 18 de 22 Grandes Prémios, incluindo 5 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 466 pontos

02 Pérez 240

03 Hamilton 201

04 Alonso 183

05. Sainz 171

06. Norris 159

07 Leclerc 151

08 Russell 143

09º Piastri 83

10º Gasly 56

11º Gasly 52

11º Stroll 53

12º Ocon 44

13º Albon 25

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Tsunoda 8

17º Zhou 6

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 1

21º De Vries 0

22º Ricciardo 0



Taça dos Construtores

01º Red Bull Racing 706 pontos

02 Mercedes 344

03. Ferrari 322

04. McLaren 242

05. Aston Martin 236

06. Alpine 100

07. Williams 26

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 10