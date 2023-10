Le champion Max Verstappen : Ce que la FIA a oublié

La star de Mercedes Lewis Hamilton a trouvé tout simplement ridicule la manière dont il a été disqualifié après le traditionnel GP des Etats-Unis. Pour l'autre disqualifié, Charles Leclerc sur Ferrari, la décision est tombée du ciel.

Le fait demeure : Les gardiens du règlement de la Fédération internationale du sport automobile (FIA) examinent au hasard, après un Grand Prix, quatre voitures ayant franchi la ligne d'arrivée. Les points contrôlés sur ces quatre voitures ne sont pas toujours les mêmes. Sur la Mercedes de Hamilton et la Ferrari de Leclerc, la plaque de fond était trop abrasive, selon le règlement, les commissaires de course n'avaient pas d'autre choix que l'exclusion.

Dans le paddock de l'Autódromo Hermanos Rodríguez, le champion du monde Max Verstappen a lui aussi évoqué la fin peu reluisante de ce fabuleux week-end de GP au Texas. Le Néerlandais de 26 ans met ainsi en lumière un aspect qui n'a guère été abordé jusqu'à présent.

Max Verstappen déclare lors de son point presse : "Fondamentalement, je suis d'avis que personne ne triche. Le gros problème sur le Circuit of the Americas était plutôt que nous n'avions qu'une seule séance d'essais libres, après quoi les réglages ne pouvaient plus être modifiés, car il s'agissait déjà des qualifications pour le Grand Prix".



"Si tu n'as pas mis les réglages au point, il n'y a pratiquement plus de marge de manœuvre pour réagir. Tu peux augmenter la pression des pneus, mais personne ne veut rouler avec des pneus ballons".



"Ces voitures fonctionnent mieux lorsqu'elles sont placées le plus bas possible. Mais personne ne dépasserait volontairement la limite ici, car le risque d'être pris est bien trop grand".



"La FIA contrôle toujours quatre voitures, mais il est absolument impossible de contrôler toutes les pièces, sinon la FIA aurait besoin de 100 collaborateurs. Mais ce que je trouve, c'est que si une voiture est restée bloquée au contrôle, la deuxième voiture de cette écurie devrait aussi être contrôlée. D'habitude, les réglages de deux voitures de la même équipe sont assez similaires".





GP des Etats-Unis, Circuit des Amériques

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 tours en 1:35:21,362 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +10,730

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,134

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,460

05. George Russell (GB), Mercedes, +24,999

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +47,996

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 48,696

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14,385 min

09 Alex Albon (T), Williams, +1:26,714

10. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27,998

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29,904

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38,601

13e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 tour

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour

15. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 tour

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, dommages au soubassement de la voiture

Oscar Piastri (AUS), McLaren, dommages de collision

Esteban Ocon (F), Alpine, dommages de collision

Disqualifié

Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Charles Leclerc (MC), Ferrari





Classement au championnat du monde (après 18 des 22 Grand Prix, y compris 5 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 466 points

02. Pérez 240

03. Hamilton 201

04. Alonso 183

05. Sainz 171

06. Norris 159

07. Leclerc 151

08. Russell 143

09. Piastri 83

10. Gasly 56

11. Stroll 53

12. Ocon 44

13. Albon 25

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Tsunoda 8

17. Zhou 6

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. sergent 1

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 706 points

02. Mercedes 344

03. Ferrari 322

04. McLaren 242

05. Aston Martin 236

06. Alpine 100

07. Williams 26

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 10