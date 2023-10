Il campione Max Verstappen: Quello che la FIA ha dimenticato

L'esclusione di Lewis Hamilton (Mercedes) e Charles Leclerc (Ferrari) dopo il GP degli USA continua a far discutere in Messico. Il campione del mondo Max Verstappen ritiene che la FIA abbia dimenticato qualcosa.

La stella della Mercedes Lewis Hamilton ha trovato semplicemente ridicolo il modo in cui è stato squalificato dopo il tradizionale GP degli Stati Uniti. Per l'altro pilota squalificato, Charles Leclerc su Ferrari, il verdetto è arrivato all'improvviso.

Il fatto è che: Dopo un Gran Premio, i responsabili del regolamento della Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) controllano a caso quattro vetture che hanno terminato la gara. Anche i punti controllati su queste quattro vetture non sono sempre gli stessi. Sulla Mercedes di Hamilton e sulla Ferrari di Leclerc, la piastra del pavimento era troppo abrasa; secondo il regolamento, i commissari di gara non hanno avuto altra scelta che escluderle.

Anche il campione del mondo Max Verstappen ha parlato nel paddock dell'Autódromo Hermanos Rodríguez del finale incerto del favoloso weekend del GP del Texas. Il 26enne olandese ha fatto luce su un aspetto che finora non è stato quasi mai affrontato.

Max Verstappen ha dichiarato nel suo giro mediatico: "Fondamentalmente, sono dell'opinione che nessuno trucchi. Il problema principale del Circuito delle Americhe è stato il fatto che abbiamo avuto una sola sessione di prove libere e che non è stato possibile modificare l'assetto, perché stavamo già affrontando le qualifiche per il Gran Premio".



"Se non si ha un assetto perfetto, c'è poco spazio per reagire. Si può aumentare la pressione degli pneumatici, ma nessuno vuole andare in giro con le gomme a palloncino".



"Queste auto funzionano meglio quando sono regolate al minimo. Ma qui nessuno supererebbe deliberatamente il limite, perché il rischio di essere scoperti è troppo alto".



"La FIA controlla sempre quattro vetture, ma è assolutamente impossibile controllare tutte le parti, altrimenti la FIA avrebbe bisogno di 100 persone. Ma penso che se la vettura viene scoperta durante il controllo, allora anche la seconda vettura di questa squadra dovrebbe essere controllata. Di solito l'assetto di due vetture dello stesso team è abbastanza simile".





GP degli USA, Circuito delle Americhe

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 giri in 1:35:21.362 ore.

02 Lando Norris (GB), McLaren, +10.730

03 Carlos Sainz (E), Ferrari, +15.134

04 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18.460

05 George Russell (GB), Mercedes, +24.999

06 Pierre Gasly (F), Alpine, +47.996

07 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +48.696

08 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14.385 min.

09° Alex Albon (T), Williams, +1:26.714

10° Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27.998

11° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29.904

12° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38.601

13° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 giro

14° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro

15° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 giro

Fuori

Fernando Alonso (E), Aston Martin, danni al sottoscocca

Oscar Piastri (AUS), McLaren, danni da collisione

Esteban Ocon (F), Alpine, danni da collisione

Squalificato

Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Charles Leclerc (MC), Ferrari





Classifica del Campionato del Mondo (dopo 18 Gran Premi su 22, inclusi 5 su 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 466 punti

02. Pérez 240

03. Hamilton 201

04. Alonso 183

05. Sainz 171

06. Norris 159

07 Leclerc 151

08. Russell 143

09° Piastri 83

10° Gasly 56

11° Stroll 53

12° Ocon 44

13° Albon 25

14° Bottas 10

15° Hülkenberg 9

16° Tsunoda 8

17° Zhou 6

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 1

21° De Vries 0

22° Ricciardo 0



Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 706 punti

02. Mercedes 344

03. Ferrari 322

04. McLaren 242

05. Aston Martin 236

06. Alpine 100

07. Williams 26

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlfaTauri 10