O campeão Max Verstappen: O que a FIA esqueceu

O astro da Mercedes, Lewis Hamilton, achou simplesmente ridícula a forma como foi desclassificado após o tradicional GP dos Estados Unidos. Para o outro piloto desclassificado, Charles Leclerc, da Ferrari, o veredito veio do nada.

O facto é que: Depois de um Grande Prémio, os responsáveis pelas regras da Federação Internacional do Automóvel (FIA) verificam aleatoriamente quatro carros que terminaram a corrida. Os pontos que são verificados nesses quatro carros também não são sempre os mesmos. No Mercedes de Hamilton e no Ferrari de Leclerc, a placa do piso estava demasiado desgastada; de acordo com os regulamentos, os comissários da corrida não tiveram outra opção senão excluí-los.

O campeão do mundo Max Verstappen também falou no paddock do Autódromo Hermanos Rodríguez sobre o final confuso do fabuloso fim de semana do GP do Texas. O holandês de 26 anos esclareceu um aspeto que quase não foi abordado até agora.

Max Verstappen diz na sua ronda pelos media: "Basicamente, sou da opinião de que ninguém faz truques. O grande problema no Circuito das Américas foi que só tivemos uma sessão de treinos livres e depois não foi permitido alterar a configuração, porque já estávamos a entrar na qualificação para o Grande Prémio".



"Se não tivermos a afinação certa, há muito pouco espaço para reagir. Podemos aumentar a pressão dos pneus, mas ninguém quer andar com pneus de balão".



"Estes carros funcionam melhor quando estão regulados o mais baixo possível. Mas ninguém ultrapassaria deliberadamente o limite aqui, porque o risco de ser apanhado é demasiado grande."



"A FIA verifica sempre quatro carros, mas é absolutamente impossível verificar todas as peças, caso contrário, a FIA precisaria de 100 funcionários. Mas o que eu acho é que se o carro for apanhado na verificação, então o segundo carro desta equipa de corrida também deve ser verificado. Normalmente, a configuração de dois carros da mesma equipa é bastante semelhante".





GP dos EUA, Circuito das Américas

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 voltas em 1:35:21.362 hrs.

02 Lando Norris (GB), McLaren, +10,730

03 Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,134

04 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,460

05 George Russell (GB), Mercedes, +24,999

06 Pierre Gasly (F), Alpine, +47,996

07 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +48,696

08 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14.385 min

09º Alex Albon (T), Williams, +1:26.714

10º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1:27.998

11º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29.904

12º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38.601

13º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 volta

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta

15º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 volta

Fora

Fernando Alonso (E), Aston Martin, danos na parte inferior da carroçaria

Oscar Piastri (AUS), McLaren, danos por colisão

Esteban Ocon (F), Alpine, danos por colisão

Desclassificado

Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Charles Leclerc (MC), Ferrari





Classificação do Campeonato do Mundo (após 18 de 22 Grandes Prémios, incluindo 5 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 466 pontos

02 Pérez 240

03 Hamilton 201

04 Alonso 183

05. Sainz 171

06. Norris 159

07 Leclerc 151

08 Russell 143

09º Piastri 83

10º Gasly 56

11º Gasly 52

11º Stroll 53

12º Ocon 44

13º Albon 25

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Tsunoda 8

17º Zhou 6

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 1

21º De Vries 0

22º Ricciardo 0



Taça dos Construtores

01º Red Bull Racing 706 pontos

02 Mercedes 344

03. Ferrari 322

04. McLaren 242

05. Aston Martin 236

06. Alpine 100

07. Williams 26

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 10