Sergio Pérez sobre Max Verstappen: "Todo se ha exagerado".

La FIA promueve una campaña en favor del deporte limpio en el Autódromo Hermanos Rodríguez de Ciudad de México. Eslogan: Racepect (fusión de las palabras carrera y respeto) - lo que pasa en la pista de carreras se queda en la pista de carreras.

No siempre es así entre los aficionados a la Fórmula 1, especialmente en las redes sociales. Los comportamientos agresivos están a la orden del día, incluso por parte de los seguidores de los pilotos de Red Bull Racing Max Verstappen y Sergio Pérez.

Pérez habló largo y tendido sobre la rivalidad intra-equipo con el holandés en su fin de semana de GP de casa. "Checo" Pérez dice: "Somos deportistas y competimos para el mismo equipo. Por supuesto que quieres ganar a tu compañero de cuadra. Pero los medios siempre tratan de construir una rivalidad que va más allá de las pistas y no existe así."

Los titulares de los periódicos mexicanos son claros: Pérez está siendo perjudicado en RBR. Una acusación que el jefe del equipo Red Bull Racing, Christian Horner, escucha una y otra vez. El inglés sólo puede reírse de ello: "¿Por qué deberíamos hacer eso? Queremos asegurarnos los dos primeros puestos en el campeonato de pilotos, algo que nunca hemos conseguido antes".



Pérez ahonda en el tema de la rivalidad. "No la entiendo. Por ejemplo, cuando tengo un duelo con Fernando Alonso, no hacen ver que somos enemigos. Nos echamos mierda en la pista, claro, pero luego se acaba la carrera, ¿por qué iba a ser mi rival fuera de nuestro duelo?".



"A menudo los medios de comunicación lo exageran todo y no creo que eso sea correcto. Para mí es importante que los aficionados entiendan cómo es en realidad."





GP de EE.UU., Circuito de las Américas

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 vueltas en 1:35:21.362 hrs.

02 Lando Norris (GB), McLaren, +10.730

03 Carlos Sainz (E), Ferrari, +15.134

04 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18.460

05 George Russell (GB), Mercedes, +24.999

06 Pierre Gasly (F), Alpine, +47.996

07 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +48.696

08 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14.385 min

09º Alex Albon (T), Williams, +1:26.714

10º Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27.998

11º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29.904

12º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38.601

13º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 vuelta

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 vuelta

15º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 vuelta

Fuera

Fernando Alonso (E), Aston Martin, daños en los bajos

Oscar Piastri (AUS), McLaren, daños por colisión

Esteban Ocon (F), Alpine, daños por colisión

Descalificado

Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Charles Leclerc (MC), Ferrari





Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 18 de 22 Grandes Premios, incl. 5 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 466 puntos

02. Pérez 240

03. Hamilton 201

04. Alonso 183

05. Sainz 171

06. Norris 159

07. Leclerc 151

08. Russell 143

09º Piastri 83

10º Gasly 56

11º Gasly 52

11º Stroll 53

12º Ocon 44

13º Albon 25

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Tsunoda 8

17º Zhou 6

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 1

21º De Vries 0

22º Ricciardo 0



Copa de Constructores

01º Red Bull Racing 706 puntos

02. Mercedes 344

03. Ferrari 322

04. McLaren 242

05. Aston Martin 236

06. Alpine 100

07. Williams 26

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 10