Sergio Pérez à propos de Max Verstappen : "Tout a été exagéré".

Le pilote Red Bull Racing Sergio Pérez déclare au Mexique : "Aucun week-end n'est plus important que celui-ci". Avant la course à domicile, le sextuple vainqueur de GP évoque sa rivalité avec Max Verstappen.

La FIA a lancé une action en faveur du sport équitable à l'Autódromo Hermanos Rodríguez de Mexico. Slogan : Racepect (une fusion de mots entre Race et Respect) - ce qui se passe sur le circuit reste sur le circuit.

Ce n'est pas toujours le cas parmi les fans de Formule 1, surtout sur les réseaux sociaux. Les comportements agressifs sont monnaie courante, y compris de la part des supporters des pilotes de Red Bull Racing Max Verstappen et Sergio Pérez.

Pérez a longuement évoqué la rivalité interne à l'équipe avec le Néerlandais lors de son week-end de GP à domicile. "Checo" Pérez dit : "Nous sommes des sportifs et nous concourons pour la même équipe. Bien sûr, tu veux battre ton coéquipier d'écurie. Mais les médias essaient toujours de construire à partir de là une rivalité qui dépasse les circuits et qui n'existe pas du tout".

Les gros titres des quotidiens mexicains sont clairs : Pérez serait désavantagé chez RBR. Un reproche que le directeur de l'équipe Red Bull Racing, Christian Horner, entend régulièrement. L'Anglais ne peut qu'en rire : "Pourquoi ferions-nous cela ? Nous voulons assurer les deux premières places au championnat du monde des pilotes, ce que nous n'avons jamais réussi à faire".



Pérez approfondit sur le thème de la rivalité. "Je ne comprends pas. Quand j'ai un duel avec Fernando Alonso, par exemple, on ne dit pas que nous sommes des ennemis jurés. Nous nous donnons la becquée sur la piste, certes, mais ensuite la course est terminée, pourquoi devrait-il être mon adversaire en dehors de notre duel ?"



"Souvent, tout cela est amplifié par les médias, et je ne trouve pas cela juste. Il est important pour moi que les fans comprennent comment cela se passe en réalité".





GP des États-Unis, Circuit des Amériques

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 tours en 1:35:21,362 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +10,730

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,134

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,460

05. George Russell (GB), Mercedes, +24,999

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +47,996

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 48,696

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14,385 min

09 Alex Albon (T), Williams, +1:26,714

10. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27,998

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29,904

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38,601

13e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 tour

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour

15. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 tour

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, dommages au bas de caisse

Oscar Piastri (AUS), McLaren, dommages de collision

Esteban Ocon (F), Alpine, dommages de collision

Disqualifié

Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Charles Leclerc (MC), Ferrari





Classement au championnat du monde (après 18 des 22 Grand Prix, y compris 5 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 466 points

02. Pérez 240

03. Hamilton 201

04. Alonso 183

05. Sainz 171

06. Norris 159

07. Leclerc 151

08. Russell 143

09. Piastri 83

10. Gasly 56

11. Gasly 52

11. Stroll 53

12. Ocon 44

13. Albon 25

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Tsunoda 8

17. Zhou 6

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. sergent 1

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 706 points

02. Mercedes 344

03. Ferrari 322

04. McLaren 242

05. Aston Martin 236

06. Alpine 100

07. Williams 26

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 10