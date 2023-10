Sergio Pérez su Max Verstappen: "Tutto gonfiato a dismisura".

Il pilota della Red Bull Racing Sergio Pérez si presenta in Messico: "Nessun weekend è più importante di questo". In vista della gara di casa, il sei volte vincitore del GP parla della sua rivalità con Max Verstappen.

La FIA promuove una campagna per lo sport leale all'Autódromo Hermanos Rodríguez di Città del Messico. Slogan: Racepect (fusione delle parole race (gara) e respect (rispetto)) - ciò che accade in pista rimane in pista.

Non è sempre così tra i tifosi della Formula 1, soprattutto sui social network. I comportamenti aggressivi sono all'ordine del giorno, anche da parte dei sostenitori dei piloti della Red Bull Racing Max Verstappen e Sergio Pérez.

Pérez ha parlato a lungo della rivalità all'interno della squadra con l'olandese durante il weekend del GP di casa. "Checo" Pérez dice: "Siamo sportivi e gareggiamo per la stessa squadra. Naturalmente si vuole battere il proprio compagno di scuderia. Ma i media cercano sempre di costruire una rivalità che va oltre le piste e che non esiste".

I titoli dei giornali messicani sono chiari: Pérez è svantaggiato alla RBR. Un'accusa che il boss della Red Bull Racing Christian Horner si sente ripetere continuamente. L'inglese non può che riderne: "Perché dovremmo farlo? Vogliamo assicurarci i primi due posti nel campionato piloti, cosa che non ci è mai riuscita prima".



Pérez approfondisce il tema della rivalità. "Non la capisco. Per esempio, quando ho un duello con Fernando Alonso, non si dice che siamo nemici. Ci diamo del filo da torcere in pista, certo, ma poi la gara è finita, perché dovrebbe essere il mio avversario al di fuori del nostro duello?".



"Spesso i media ingigantiscono tutto e non credo sia giusto. Per me è importante che i tifosi capiscano come stanno le cose nella realtà".





GP degli USA, Circuito delle Americhe

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 giri in 1:35:21.362 ore.

02 Lando Norris (GB), McLaren, +10.730

03 Carlos Sainz (E), Ferrari, +15.134

04 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18.460

05 George Russell (GB), Mercedes, +24.999

06 Pierre Gasly (F), Alpine, +47.996

07 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +48.696

08 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14.385 min.

09° Alex Albon (T), Williams, +1:26.714

10° Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27.998

11° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29.904

12° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38.601

13° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 giro

14° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro

15° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 giro

Fuori

Fernando Alonso (E), Aston Martin, danni al sottoscocca

Oscar Piastri (AUS), McLaren, danni da collisione

Esteban Ocon (F), Alpine, danni da collisione

Squalificato

Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Charles Leclerc (MC), Ferrari





Classifica del Campionato del Mondo (dopo 18 Gran Premi su 22, inclusi 5 su 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 466 punti

02. Pérez 240

03. Hamilton 201

04. Alonso 183

05. Sainz 171

06. Norris 159

07 Leclerc 151

08. Russell 143

09° Piastri 83

10° Gasly 56

11° Gasly 52

11° Stroll 53

12° Ocon 44

13° Albon 25

14° Bottas 10

15° Hülkenberg 9

16° Tsunoda 8

17° Zhou 6

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 1

21° De Vries 0

22° Ricciardo 0



Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 706 punti

02. Mercedes 344

03. Ferrari 322

04. McLaren 242

05. Aston Martin 236

06. Alpine 100

07. Williams 26

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlfaTauri 10