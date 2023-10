Sergio Pérez sobre Max Verstappen: "Tudo foi exagerado".

O piloto da Red Bull Racing, Sergio Pérez, diz no México: "Nenhum fim de semana é mais importante do que este". Antes da corrida em casa, o seis vezes vencedor do GP fala sobre a sua rivalidade com Max Verstappen.

A FIA está a promover uma campanha a favor do desporto justo no Autódromo Hermanos Rodríguez, na Cidade do México. Slogan: Racepect (fusão das palavras race e respect) - o que acontece na pista de corrida fica na pista de corrida.

Nem sempre é esse o caso entre os fãs da Fórmula 1, especialmente nas redes sociais. O comportamento agressivo está na ordem do dia, inclusive por parte dos apoiantes dos pilotos da Red Bull Racing, Max Verstappen e Sergio Pérez.

Pérez falou longamente sobre a rivalidade entre a equipa e o holandês no fim de semana do seu GP em casa. "Checo" Pérez diz: "Somos desportistas e competimos pela mesma equipa. É claro que queremos vencer o nosso colega de equipa. Mas os media tentam sempre construir uma rivalidade que vai para além das pistas e que não existe".

As manchetes dos jornais mexicanos são claras: Pérez está a ser prejudicado na RBR. Uma acusação que o chefe de equipa da Red Bull Racing, Christian Horner, ouve vezes sem conta. O inglês só pode rir-se disso: "Porque é que havemos de fazer isso? Queremos garantir os dois primeiros lugares no campeonato de pilotos, algo que nunca conseguimos antes."



Pérez aborda o tema da rivalidade. "Não a compreendo. Por exemplo, quando tenho um duelo com o Fernando Alonso, não dão a entender que somos inimigos. Claro que nos chateamos um ao outro na pista, mas depois a corrida acaba, porque é que ele há-de ser meu adversário fora do nosso duelo?"



"Muitas vezes, os meios de comunicação social exageram e eu não acho que isso seja correto. Para mim, é importante que os fãs percebam como é na realidade".





GP dos EUA, Circuito das Américas

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 voltas em 1:35:21.362 hrs.

02 Lando Norris (GB), McLaren, +10,730

03 Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,134

04 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,460

05 George Russell (GB), Mercedes, +24,999

06 Pierre Gasly (F), Alpine, +47,996

07 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +48,696

08 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14.385 min

09º Alex Albon (T), Williams, +1:26.714

10º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1:27.998

11º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29.904

12º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38.601

13º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 volta

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta

15º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 volta

Fora

Fernando Alonso (E), Aston Martin, danos na parte inferior da carroçaria

Oscar Piastri (AUS), McLaren, danos de colisão

Esteban Ocon (F), Alpine, danos por colisão

Desclassificado

Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Charles Leclerc (MC), Ferrari





Classificação do Campeonato do Mundo (após 18 dos 22 Grandes Prémios, incluindo 5 dos 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 466 pontos

02 Pérez 240

03 Hamilton 201

04 Alonso 183

05. Sainz 171

06. Norris 159

07 Leclerc 151

08 Russell 143

09º Piastri 83

10º Gasly 56

11º Gasly 52

11º Stroll 53

12º Ocon 44

13º Albon 25

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Tsunoda 8

17º Zhou 6

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 1

21º De Vries 0

22º Ricciardo 0



Taça dos Construtores

01º Red Bull Racing 706 pontos

02 Mercedes 344

03. Ferrari 322

04. McLaren 242

05. Aston Martin 236

06. Alpine 100

07. Williams 26

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 10