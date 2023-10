Lewis Hamilton : la voiture de Verstappen sous haute surveillance

Disqualification ou pas en raison d'une plaque de fond trop abrasive, Lewis Hamilton a réalisé une course grandiose au Texas avec sa Mercedes. L'Anglais a terminé juste derrière le champion Max Verstappen.

Le vainqueur de 103 GP a pourtant eu l'occasion d'observer en détail la voiture de course Red Bull Racing du Néerlandais. Dans le paddock de l'Autódromo Hermanos Rodríguez au Mexique, Hamilton déclare à ce sujet : "Il n'y a qu'un seul domaine dans lequel nous sommes actuellement à égalité, ce sont les virages lents".

"Plus les virages sont rapides, plus l'écart avec la voiture de RBR est grand. Cela explique pourquoi ils sont si supérieurs sur une piste comme celle de Suzuka. C'était une expérience très instructive d'être derrière Max. J'ai pu voir clairement pourquoi cette voiture est si bonne".

"Max est capable de couper les gaz beaucoup plus tôt que moi. Sa voiture est beaucoup plus calme. J'ai constaté une usure des pneus nettement plus faible. Verstappen a plus de facilité à gérer ses pneus avec cette voiture. Je sais ce que c'est quand nous avions une voiture avec un essieu arrière stable chez Mercedes".



"Avec une telle maniabilité, tu peux mieux contrôler la température des pneus. Il est visiblement facile pour Max de rouler vite avec cette voiture, et quand il sort, il n'a généralement pas beaucoup transpiré".





GP des Etats-Unis, Circuit des Amériques

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 tours en 1:35:21,362 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +10,730

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,134

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,460

05. George Russell (GB), Mercedes, +24,999

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +47,996

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 48,696

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14,385 min

09 Alex Albon (T), Williams, +1:26,714

10. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27,998

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29,904

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38,601

13e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 tour

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour

15. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 tour

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, dommages au soubassement de la voiture

Oscar Piastri (AUS), McLaren, dommages de collision

Esteban Ocon (F), Alpine, dommages de collision

Disqualifié

Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Charles Leclerc (MC), Ferrari





Classement au championnat du monde (après 18 des 22 Grand Prix, y compris 5 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 466 points

02. Pérez 240

03. Hamilton 201

04. Alonso 183

05. Sainz 171

06. Norris 159

07. Leclerc 151

08. Russell 143

09. Piastri 83

10. Gasly 56

11. Gasly 52

11. Stroll 53

12. Ocon 44

13. Albon 25

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Tsunoda 8

17. Zhou 6

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. sergent 1

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 706 points

02. Mercedes 344

03. Ferrari 322

04. McLaren 242

05. Aston Martin 236

06. Alpine 100

07. Williams 26

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 10