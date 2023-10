Lewis Hamilton: l'auto di Verstappen è tenuta sotto controllo

Squalifica perché il pianale era stato abbassato troppo o no - Lewis Hamilton ha condotto una gara straordinaria con la sua Mercedes in Texas. L'inglese si è piazzato appena dietro al campione Max Verstappen.

Nel corso della gara, il 103 volte vincitore di un GP ha avuto l'opportunità di osservare nel dettaglio la vettura da corsa Red Bull Racing dell'olandese. Parlando nel paddock dell'Autódromo Hermanos Rodríguez in Messico, Hamilton ha detto: "C'è solo un'area in cui siamo uguali al momento ed è quella delle curve lente".

"Più le curve diventano veloci, più aumenta il divario con la vettura della RBR. Questo spiega perché sono così superiori su una pista come Suzuka. È stata un'esperienza istruttiva stare dietro a Max. Ho potuto vedere chiaramente perché questa macchina è così buona".

"Max riesce a togliere il gas molto prima di me. La sua macchina è molto più fluida. Ho notato un'usura degli pneumatici nettamente inferiore". Per Verstappen la gestione degli pneumatici è più semplice con questa vettura. So com'era quando alla Mercedes avevamo una macchina con un asse posteriore stabile".



"Con questo tipo di gestione, è possibile controllare meglio la temperatura degli pneumatici. Max ovviamente trova facile andare veloce con questa macchina, e quando esce di solito non è quasi sudato".





GP degli USA, Circuito delle Americhe

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 giri in 1:35:21.362 ore.

02 Lando Norris (GB), McLaren, +10.730

03 Carlos Sainz (E), Ferrari, +15.134

04 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18.460

05 George Russell (GB), Mercedes, +24.999

06 Pierre Gasly (F), Alpine, +47.996

07 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +48.696

08 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14.385 min.

09° Alex Albon (T), Williams, +1:26.714

10° Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27.998

11° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29.904

12° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38.601

13° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 giro

14° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro

15° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 giro

Fuori

Fernando Alonso (E), Aston Martin, danni al sottoscocca

Oscar Piastri (AUS), McLaren, danni da collisione

Esteban Ocon (F), Alpine, danni da collisione

Squalificato

Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Charles Leclerc (MC), Ferrari





Classifica del Campionato del Mondo (dopo 18 Gran Premi su 22, inclusi 5 su 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 466 punti

02. Pérez 240

03. Hamilton 201

04. Alonso 183

05. Sainz 171

06. Norris 159

07 Leclerc 151

08. Russell 143

09° Piastri 83

10° Gasly 56

11° Gasly 52

11° Stroll 53

12° Ocon 44

13° Albon 25

14° Bottas 10

15° Hülkenberg 9

16° Tsunoda 8

17° Zhou 6

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 1

21° De Vries 0

22° Ricciardo 0



Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 706 punti

02. Mercedes 344

03. Ferrari 322

04. McLaren 242

05. Aston Martin 236

06. Alpine 100

07. Williams 26

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlfaTauri 10