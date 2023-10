Lewis Hamilton: O carro de Verstappen está debaixo de olho

Desclassificação devido ao facto de a placa do piso ter sido demasiado esmagada ou não - Lewis Hamilton fez uma corrida fantástica com o seu Mercedes no Texas. O inglês terminou logo atrás do campeão Max Verstappen.

No processo, o vencedor de 103 GPs teve a oportunidade de observar em pormenor o carro de corrida do holandês da Red Bull Racing. Falando no paddock do Autódromo Hermanos Rodríguez, no México, Hamilton diz: "Há apenas uma área em que estamos iguais neste momento e essa é a das curvas lentas".

"Quanto mais rápidas as curvas ficam, maior é a diferença para o carro da RBR. Isso explica porque é que eles são tão superiores numa pista como Suzuka. Foi uma experiência instrutiva estar atrás do Max. Pude ver claramente porque é que este carro é tão bom".

"O Max consegue sair do acelerador muito mais cedo do que eu. O carro dele é muito mais suave. Notei um desgaste de pneus nitidamente menor. Verstappen acha a gestão dos pneus mais fácil com este carro. Eu sei como era quando tínhamos um carro com um eixo traseiro estável na Mercedes."



"Com este tipo de manuseamento, é possível controlar melhor a temperatura dos pneus. É óbvio que o Max acha fácil ser rápido com este carro e, quando sai, normalmente quase não está suado."





GP dos EUA, Circuito das Américas

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 voltas em 1:35:21.362 hrs.

02 Lando Norris (GB), McLaren, +10,730

03 Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,134

04 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,460

05 George Russell (GB), Mercedes, +24,999

06 Pierre Gasly (F), Alpine, +47,996

07 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +48,696

08 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14.385 min

09º Alex Albon (T), Williams, +1:26.714

10º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1:27.998

11º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29.904

12º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38.601

13º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 volta

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta

15º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 volta

Fora

Fernando Alonso (E), Aston Martin, danos na parte inferior da carroçaria

Oscar Piastri (AUS), McLaren, danos por colisão

Esteban Ocon (F), Alpine, danos por colisão

Desclassificado

Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Charles Leclerc (MC), Ferrari





Classificação do Campeonato do Mundo (após 18 dos 22 Grandes Prémios, incluindo 5 dos 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 466 pontos

02 Pérez 240

03 Hamilton 201

04 Alonso 183

05. Sainz 171

06. Norris 159

07 Leclerc 151

08 Russell 143

09º Piastri 83

10º Gasly 56

11º Gasly 52

11º Stroll 53

12º Ocon 44

13º Albon 25

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Tsunoda 8

17º Zhou 6

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 1

21º De Vries 0

22º Ricciardo 0



Taça dos Construtores

01º Red Bull Racing 706 pontos

02 Mercedes 344

03. Ferrari 322

04. McLaren 242

05. Aston Martin 236

06. Alpine 100

07. Williams 26

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 10