Práctica México: Verstappen 1º, Albon molesta a Pérez

Tras los fines de semana al sprint en Qatar y Texas, vuelve un fin de semana normal de GP en Ciudad de México: en el Autódromo Hermanos Rodríguez, a 2.240 metros sobre el nivel del mar, inaugurado en 1959, tenemos las clásicas dos sesiones de entrenamientos libres hoy viernes, los terceros entrenamientos libres y la calificación del GP el sábado y el Gran Premio de México el domingo.

Especialmente en la primera sesión de entrenamientos, en la pista situada en el centro de la ciudad, una cuarta parte de los participantes eran habituales de la Fórmula 2. Como pilotos junior en acción aquí:

Isack Hadjar en AlphaTauri (por Yuki Tsunoda).

Théo Pourchaire con Alfa Romeo (para Valtteri Bottas)

Frederik Vesti en Mercedes (para George Russell)

Jack Doohan en Alpine (para Pierre Gasly)

Oliver Bearman en Haas (para Kevin Magnussen)

La práctica comenzó con 23 grados, cielos nublados, el asfalto 43 grados caliente.



Mala suerte para el piloto junior de Sauber, Pourchaire: pedal de freno largo, el francés llevó el coche a boxes por precaución.



Fernando Alonso salió a pista con unas enormes rejillas de medición en el eje trasero del Aston Martin. La mejora de Austin está presente en los dos coches de carreras de Aston Martin.



AlfaTauri-Hadjar también tuvo problemas: "Se encendió el anti-stall". El parisino llevó su coche a boxes.



Jenson Button, campeón de Fórmula 1: "Un error de novato, sólo tenía que soltar el embrague y el sistema se habría desconectado".



El piloto de Ferrari Charles Leclerc informó de "ruidos metálicos" procedentes de su motor. El centro de mando respondió que estaban controlando la situación.



Entre medias, se podían ver coches sin marcas en sus neumáticos Pirelli. Pirelli dio a los pilotos un nuevo compuesto C4 para 2024. Cada piloto recibió dos juegos.



Las preocupaciones en AlfaTauri continuaron: en el coche de Daniel Ricciardo, un escudo térmico del carenado trasero salió volando cuando aplastó el alerón trasero de su coche. Piastri, piloto de McLaren, informó de que la pieza estaba tirada en la pista.



Carlos Sainz abandonó la pista a los 15 minutos: "No hay sistema hidráulico, mi dirección está firmando fuera". El madrileño consiguió llevar el Ferrari a boxes.



A los 15 minutos, enorme ovación en las gradas: Pérez con nuevo mejor tiempo de Max Verstappen.



Preocupación para el piloto de McLaren Lando Norris: "Algo va mal, mi motor acaba de animarse a tope en el limitador de revoluciones".



Verstappen no lo dejó pasar: nuevo mejor tiempo, 1,3 segundos por delante de Pérez, luego Leclerc, Norris, Ricciardo, Albon y Sainz. Hamilton sólo en P11, Hülkenberg en P15, mejor novato - Jack Doohan (Alpine) en P10.



En Ferrari, los mecánicos fueron en busca de una fuga hidráulica en el coche de Sainz.



Pourchaire seguía sin poder dar una vuelta cronometrada: "Tengo el mismo problema que antes", se quejaba el piloto de 20 años de la ciudad perfumera de Grasse, que volvía en el Alfa Romeo.



Clasificación después de 30 minutos: Verstappen, Albon, Leclerc, Pérez, Ricciardo, Piastri, Norris, Hülkenberg y Hamilton. Mejor debutante: Olvier Bearman en Haas en décimo lugar.



Leclerc con neumáticos blandos no pudo batir el mejor tiempo de Verstappen con Pirelli medio-duro.



Fernando Alonso sigue sin marcar tiempo tras media hora: al parecer, un problema con la unidad motriz o la cubierta del motor.



Tras 40 minutos, Verstappen rodó con neumáticos blandos, marcó un nuevo mejor tiempo... y llegó con una noticia inusual. "Hay algo rodando por el hueco de los pies". El holandés se bajó, los mecánicos se lanzaron sobre el coche.



Sergio Pérez se coló segundo, a apenas tres décimas de Verstappen, para alegría de los aficionados. Pero entonces el sorprendente Alex Albon, en el Williams, también montó neumáticos blandos: ¡segundo más rápido, a sólo 95 milésimas del líder Verstappen!





1ª sesión libre, México01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:19.718 min02 Alex Albon (T), Williams, +0.095 seg.03 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0.297 seg04º Lando Norris (GB), McLaren, +0.51905º Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0.57906º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0.74507º Carlos Sainz (E), Ferrari, +0.76108º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0.85009 - Esteban Ocon (F), Alpine, +0.95910º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0.96911º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1.00612º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1.25013º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1.41114º Logan Sargeant (USA), Williams, +1.43915º Oliver Bearman (GB), Haas, +1.59516º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1.62917º Isack Hadjar (F), AlphaTauri, +2.22318º Jack Doohan (AUS), Alpine, +2.39119º Frederik Vesti (DK), Mercedes, +3.21920º Théo Pourchaire (F), Alfa Romeo, sin tiempo