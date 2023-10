Entraînement Mexique : Verstappen 1er, Albon irrite Pérez

Après les week-ends de sprint du Qatar et du Texas, retour à un week-end normal de GP à Mexico : à l'Autódromo Hermanos Rodríguez, inauguré en 1959 et situé à 2240 mètres d'altitude, nous avons aujourd'hui vendredi deux séances d'essais libres tout à fait classiques, samedi la troisième séance d'essais libres et les qualifications du GP et dimanche le Grand Prix de Mexico.

Particulièrement lors de la première séance d'entraînement sur le circuit situé en plein centre-ville - un quart du peloton était composé de pilotes titulaires de Formule 2. En tant que pilotes espoirs ici en action :

Isack Hadjar chez AlphaTauri (pour Yuki Tsunoda)

Théo Pourchaire chez Alfa Romeo (pour Valtteri Bottas)

Frederik Vesti chez Mercedes (pour George Russell)

Jack Doohan chez Alpine (pour Pierre Gasly)

Oliver Bearman chez Haas (pour Kevin Magnussen)

La séance d'essais a débuté par 23 degrés, sous un ciel nuageux, l'asphalte étant à 43 degrés.



Pas de chance pour le jeune pilote Sauber Pourchaire : longue pédale de frein, le Français a ramené la voiture au stand par mesure de sécurité.



Fernando Alonso est entré en piste avec d'énormes grilles de mesure sur l'essieu arrière de l'Aston Martin. La mise à jour d'Austin est ici sur les deux Aston Martin de course.



AlphaTauri-Hadjar a également rencontré des problèmes : "L'anti-décrochage s'est enclenché". Le Parisien a ramené sa voiture au stand.



Le champion de Formule 1 Jenson Button : "Une erreur de rookie, il lui suffisait de débrayer pour que le système s'éteigne".



Le pilote Ferrari Charles Leclerc a signalé des "bruits métalliques" provenant de son moteur. Le PC a répondu qu'il surveillait la situation.



Entre-temps, on a pu voir des voitures sans marquage sur les pneus Pirelli. Pirelli a offert aux pilotes un nouveau mélange de gomme C4 pour 2024. Chaque pilote a reçu deux jeux.



Les soucis continuaient chez AlphaTauri : sur la voiture de Daniel Ricciardo, un bouclier thermique du carénage arrière s'est envolé lorsqu'il a mis l'aileron arrière de sa voiture à plat. Piastri, le pilote McLaren, a déclaré que la pièce se trouvait maintenant sur la piste.



Carlos Sainz a quitté la piste en cahotant au bout de 15 minutes : "Pas d'hydraulique, ma direction me signale". Le Madrilène a réussi à ramener la Ferrari au stand.



Après 15 minutes, immense jubilation dans les tribunes : Pérez avec un nouveau meilleur temps de Max Verstappen.



Inquiétude pour le pilote McLaren Lando Norris : "Quelque chose ne va pas, mon moteur vient de jubiler à fond dans le limiteur de régime".



Verstappen ne s'est pas laissé faire : nouveau meilleur temps, 1,3 seconde devant Pérez, puis Leclerc, Norris, Ricciardo, Albon et Sainz. Hamilton seulement P11, Hülkenberg P15, meilleur rookie - Jack Doohan (Alpine) P10.



Chez Ferrari, les mécaniciens se sont mis à la recherche d'une fuite hydraulique sur la voiture de Sainz.



Pourchaire n'a toujours pas pu faire de tour chronométré : "J'ai le même problème qu'avant", a gémi le jeune homme de 20 ans originaire de Grasse, la ville des parfums, avant de revenir dans l'Alfa Romeo.



Situation après 30 minutes : Verstappen, Albon, Leclerc, Pérez, Ricciardo, Piastri, Norris, Hülkenberg et Hamilton. Meilleur rookie : Olvier Bearman dans la Haas, dixième.



En pneus tendres, Leclerc n'a pas réussi à battre le meilleur temps de Verstappen en Pirelli médium.



Fernando Alonso n'avait toujours pas de temps après une demi-heure : apparemment un problème avec l'unité motrice ou le carénage du moteur.



Après 40 minutes, Verstappen a tourné en pneus tendres, a réalisé un nouveau meilleur temps - et est entré avec un message inhabituel. "Il y a quelque chose qui roule dans le compartiment des pieds". Le Néerlandais est sorti, les mécaniciens se sont jetés sur la voiture.



Sergio Pérez s'est hissé à la deuxième place, à trois dixièmes de seconde de Verstappen, pour le plus grand plaisir des fans. Mais ensuite, l'étonnant Alex Albon a fait monter des pneus tendres dans sa Williams - deuxième meilleur temps, à seulement 95 millièmes du leader Verstappen !





1ère séance d'entraînement, Mexique01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:19,718 min02. Alex Albon (T), Williams, +0,095 sec03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,297 sec.04. Lando Norris (GB), McLaren, +0,51905. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,57906. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,74507. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,76108. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0,85009. Esteban Ocon (F), Alpine, +0,95910. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0,96911. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,00612. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,25013. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1,41114. Logan Sargeant (USA), Williams, +1,43915. Oliver Bearman (GB), Haas, +1,59516. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1,62917. Isack Hadjar (F), AlphaTauri, +2,22318. Jack Doohan (AUS), Alpine, +2,39119. Frederik Vesti (DK), Mercedes, +3,21920e Théo Pourchaire (F), Alfa Romeo, sans temps