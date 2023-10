Prove libere Messico: Verstappen 1°, Albon infastidisce Pérez

Dopo i weekend sprint in Qatar e Texas, si torna a un normale weekend di GP a Città del Messico: all'Autódromo Hermanos Rodríguez a 2240 metri sul livello del mare, inaugurato nel 1959, si svolgono oggi (venerdì) le classiche due sessioni di prove libere, sabato le terze prove libere e le qualifiche del GP e domenica il Gran Premio del Messico.

Soprattutto la prima sessione di prove sul circuito situato nel centro della città - un quarto dello schieramento era composto da habitué della Formula 2. Come piloti junior in azione qui:

Isack Hadjar con AlphaTauri (per Yuki Tsunoda).

Théo Pourchaire con l'Alfa Romeo (per Valtteri Bottas)

Frederik Vesti alla Mercedes (per George Russell)

Jack Doohan alla Alpine (per Pierre Gasly)

Oliver Bearman alla Haas (per Kevin Magnussen)

Le prove sono iniziate con 23 gradi, cielo nuvoloso, l'asfalto caldo 43 gradi.



Sfortuna per il pilota junior della Sauber Pourchaire: pedale del freno lungo, il francese ha riportato la vettura ai box per precauzione.



Fernando Alonso è sceso in pista con enormi griglie di misurazione sull'asse posteriore della Aston Martin. L'aggiornamento di Austin è presente su entrambe le vetture da corsa Aston Martin.



Anche AlphaTauri-Hadjar ha avuto problemi: "È entrato in funzione l'antistallo". Il parigino ha portato la sua auto ai box.



Il campione di Formula 1 Jenson Button: "Un errore da principiante, bastava che disinnestasse la frizione e il sistema si sarebbe spento".



Il pilota della Ferrari Charles Leclerc ha segnalato "rumori metallici" dal suo motore. Il centro di comando ha risposto che stava monitorando la situazione.



Nel frattempo, si sono viste auto senza marcature sui pneumatici Pirelli. Pirelli ha fornito ai piloti una nuova mescola C4 per il 2024. Ogni pilota ha ricevuto due set.



Le preoccupazioni ad AlphaTauri sono continuate: sulla vettura di Daniel Ricciardo, uno scudo termico della carenatura posteriore è volato via quando ha schiacciato l'ala posteriore della sua auto. Il pilota della McLaren Piastri ha riferito che il pezzo giaceva sulla pista.



Carlos Sainz ha abbandonato la pista dopo 15 minuti: "Non c'è idraulica, lo sterzo si è staccato". Il madrileno è riuscito a portare la Ferrari ai box.



Dopo 15 minuti, grandi applausi sugli spalti: Pérez con il nuovo miglior tempo di Max Verstappen.



Preoccupazione per il pilota della McLaren Lando Norris: "C'è qualcosa che non va, il mio motore ha appena raggiunto il limitatore di giri".



Verstappen non se l'è fatta scappare: nuovo miglior tempo, 1,3 secondi davanti a Pérez, poi Leclerc, Norris, Ricciardo, Albon e Sainz. Hamilton solo in P11, Hülkenberg in P15, miglior debuttante Jack Doohan (Alpine) in P10.



Alla Ferrari, i meccanici sono andati alla ricerca di una perdita idraulica sulla vettura di Sainz.



Pourchaire non è riuscito a fare un giro cronometrato: "Ho lo stesso problema di prima", ha lamentato il 20enne della città dei profumi di Grasse, rientrando con l'Alfa Romeo.



Classifica dopo 30 minuti: Verstappen, Albon, Leclerc, Pérez, Ricciardo, Piastri, Norris, Hülkenberg e Hamilton. Miglior debuttante: Olvier Bearman su Haas al decimo posto.



Leclerc su gomme morbide non è riuscito a battere il miglior tempo di Verstappen su Pirelli medie.



Fernando Alonso è ancora senza tempo dopo mezz'ora: a quanto pare, un problema all'unità motrice o alla copertura del motore.



Dopo 40 minuti, Verstappen ha girato con le gomme morbide, ha fatto segnare un nuovo miglior tempo e si è presentato con una notizia insolita. "C'è qualcosa che rotola nel vano piedi". L'olandese è sceso, i meccanici si sono messi all'opera sulla vettura.



Sergio Pérez è scivolato al secondo posto, a soli tre decimi di secondo da Verstappen, per la gioia dei tifosi. Ma poi anche il sorprendente Alex Albon sulla Williams ha montato le gomme morbide - secondo tempo, a soli 95 millesimi dal leader Verstappen!





1a prova, Messico01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:19.718 min.02 Alex Albon (T), Williams, +0,095 sec.03 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,297 sec.04 Lando Norris (GB), McLaren, +0,51905 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,57906° Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,74507 Carlos Sainz (E), Ferrari, +0.76108 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0.85009 - Esteban Ocon (F), Alpine, +0.95910° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0.96911° Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1.00612° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1.25013° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1.41114° Logan Sargeant (USA), Williams, +1.43915° Oliver Bearman (GB), Haas, +1.59516° Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1.62917° Isack Hadjar (F), AlphaTauri, +2.22318° Jack Doohan (AUS), Alpine, +2.39119° Frederik Vesti (DK), Mercedes, +3.21920° Théo Pourchaire (F), Alfa Romeo, nessun tempo