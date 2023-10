Treino México: Verstappen 1º, Albon irrita Pérez

Depois dos fins-de-semana de sprint no Qatar e no Texas, voltamos a um fim de semana normal de GP na Cidade do México: no Autódromo Hermanos Rodríguez, a 2240 metros acima do nível do mar, que foi inaugurado em 1959, temos as duas sessões clássicas de treinos livres hoje (sexta-feira), o terceiro treino livre e a qualificação para o GP no sábado e o Grande Prémio do México no domingo.

Especialmente a primeira sessão de treinos livres na pista situada no meio da cidade - um quarto do pelotão era constituído por pilotos regulares da Fórmula 2. Como pilotos juniores em ação aqui:

Isack Hadjar na AlphaTauri (para Yuki Tsunoda).

Théo Pourchaire com a Alfa Romeo (para Valtteri Bottas)

Frederik Vesti na Mercedes (para George Russell)

Jack Doohan na Alpine (para Pierre Gasly)

Oliver Bearman na Haas (para Kevin Magnussen)

O treino começou com 23 graus, céu nublado, o asfalto quente a 43 graus.



Má sorte para o piloto júnior da Sauber, Pourchaire: pedal de travão longo, o francês leva o carro de volta às boxes por precaução.



Fernando Alonso entrou em pista com enormes grelhas de medição no eixo traseiro do Aston Martin. A atualização de Austin está presente em ambos os carros de corrida da Aston Martin.



AlphaTauri-Hadjar também teve problemas: "O anti-stall apareceu". O parisiense levou o seu carro para as boxes.



Jenson Button, campeão de Fórmula 1: "Um erro de principiante, bastava-lhe soltar a embraiagem e o sistema teria sido desligado."



O piloto da Ferrari, Charles Leclerc, relatou "ruídos metálicos" do seu motor. O centro de comando respondeu que estavam a monitorizar a situação.



Pelo meio, viam-se carros sem as marcas nos pneus Pirelli. A Pirelli ofereceu aos pilotos um novo composto C4 para 2024. Cada piloto recebeu dois jogos.



As preocupações em AlphaTauri continuaram: no carro de Daniel Ricciardo, um escudo térmico da carenagem traseira voou quando ele bateu na asa traseira do seu carro. O piloto da McLaren, Piastri, informou que a peça estava agora na pista.



Carlos Sainz saiu da pista ao fim de 15 minutos: "Não tenho sistema hidráulico, a minha direção está a desligar-se". O madrileno conseguiu levar o Ferrari para as boxes.



Após 15 minutos, grandes aplausos nas bancadas: Pérez com o novo melhor tempo de Max Verstappen.



Preocupação para o piloto da McLaren, Lando Norris: "Algo está errado, o meu motor acabou de entrar no limite de rotações."



Verstappen não deixou passar isso: novo melhor tempo, 1,3 segundos à frente de Pérez, depois Leclerc, Norris, Ricciardo, Albon e Sainz. Hamilton apenas em P11, Hülkenberg em P15, o melhor estreante - Jack Doohan (Alpine) em P10.



Na Ferrari, os mecânicos foram em busca de um vazamento hidráulico no carro de Sainz.



Pourchaire ainda não conseguiu efetuar uma volta cronometrada: "Tenho o mesmo problema que antes", lamentou o jovem de 20 anos da cidade perfumada de Grasse, regressando no Alfa Romeo.



Classificação após 30 minutos: Verstappen, Albon, Leclerc, Pérez, Ricciardo, Piastri, Norris, Hülkenberg e Hamilton. Melhor estreante: Olvier Bearman na Haas, em décimo lugar.



Leclerc, com pneus macios, não conseguiu bater o melhor tempo de Verstappen com Pirelli médio duro.



Fernando Alonso continua sem tempo após meia hora: aparentemente um problema com a unidade de tração ou com a cobertura do motor.



Após 40 minutos, Verstappen rodou com pneus macios, estabeleceu um novo tempo mais rápido - e veio com algumas notícias incomuns. "Há algo a rolar na zona dos pés." O holandês saiu, e os mecânicos se lançaram sobre o carro.



Sergio Pérez deslizou para o segundo lugar, apenas três décimos de segundo atrás de Verstappen, para a alegria dos fãs. Mas então o incrível Alex Albon na Williams também tinha pneus macios instalados - o segundo mais rápido, apenas 95 milésimos atrás do líder Verstappen!





1º treino, México01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:19.718 min02 Alex Albon (T), Williams, +0,095 seg03 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,297 s04º Lando Norris (GB), McLaren, +0,51905 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,57906º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,74507 Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,76108 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0,85009 - Esteban Ocon (F), Alpine, +0,95910º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0,96911º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,00612º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,25013º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1,41114º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1,43915º Oliver Bearman (GB), Haas, +1,59516º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1,62917º Isack Hadjar (F), AlphaTauri, +2,22318º Jack Doohan (AUS), Alpine, +2,39119º Frederik Vesti (DK), Mercedes, +3,21920º Théo Pourchaire (F), Alfa Romeo, sem tempo