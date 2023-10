Yuki Tsunoda (AlphaTauri) : Pénalité, dernier au Mexique

Il fallait s'y attendre dans le dernier quart de la saison : les 20 pilotes de Formule 1 sont dans le rouge en ce qui concerne les pièces de moteur - et le pilote AlphaTauri Yuki Tsunoda en fait les frais.

Comme le confirme la FIA, l'unité de propulsion complète de sa voiture a été changée. Comme il s'agit du cinquième moteur, une pénalité est inévitable.

Rappelons que dans la catégorie reine, quatre unités de propulsion sont autorisées par pilote et par saison. Selon l'article 28.2 du règlement sportif, il s'agit en détail de :

4 moteurs à combustion interne (internal combustion engine, ICE)

4 MGU-H (motor generation unit heat, générateur électrique sur le turbocompresseur,

4 MGU-K (motor generator unit kinetic, générateur électrique d'énergie de freinage)

4 turbocompresseurs

2 batteries

2 unités d'électronique de commande

8 unités d'échappement



En ce qui concerne les pénalités, l'article 28.3 stipule que si un pilote utilise plus d'éléments moteur que ce qui est autorisé, il risque d'être déplacé sur la grille de départ, de dix places pour le premier élément supplémentaire (si, par exemple, un cinquième moteur à combustion est dû), de cinq places pour chaque élément supplémentaire (si même ces cinq éléments ne suffisent pas).



Si un pilote est pénalisé de plus de 15 places sur la grille de départ au cours d'un week-end en raison de l'installation de nouvelles pièces de moteur, il doit alors automatiquement prendre le départ depuis le fond de la grille. C'est le cas de Tsunoda, quelle que soit la place qu'il obtient le samedi lors des essais finaux.



C'est la procédure habituelle d'une écurie de course : si son pilote est de toute façon dernier, la voiture est mieux réglée pour la course, ce qui rend nécessaire un départ depuis la voie des stands. Mais cela n'a pas encore été confirmé par AlphaTauri.





1ère séance d'entraînement, Mexique

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:19,718 min

02. Alex Albon (T), Williams, +0,095 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,297 sec.

04. Lando Norris (GB), McLaren, +0,519

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,579

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,745

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,761

08. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0,850

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +0,959

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0,969

11. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,006

12. Nico Hülkenberg (All), Haas, +1,250

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1,411

14. Logan Sargeant (USA), Williams, +1,439

15. Oliver Bearman (GB), Haas, +1,595

16. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1,629

17. Isack Hadjar (F), AlphaTauri, +2,223

18. Jack Doohan (AUS), Alpine, +2,391

19. Frederik Vesti (DK), Mercedes, +3,219

20e Théo Pourchaire (F), Alfa Romeo, sans temps