Yuki Tsunoda (AlphaTauri): penalità, ultima in Messico

C'era da aspettarselo nell'ultimo trimestre della stagione: i 20 piloti di Formula 1 sono in rosso per quanto riguarda le parti del motore e il pilota AlphaTauri Yuki Tsunoda ne sta risentendo.

Come conferma la FIA, la sua vettura ha subito la sostituzione dell'intera power unit. Trattandosi del quinto motore, la penalizzazione è inevitabile.

Ricordiamo che nella classe regina sono consentite quattro unità motrici per pilota e per stagione. In base all'articolo 28.2 del Regolamento sportivo, si tratta in dettaglio di:

4 motori a combustione interna (ICE)

4 MGU-H (motor generation unit heat, generatore elettrico al turbocompressore),

4 MGU-K (unità di generazione del motore cinetico, generatore elettrico per l'energia di frenata)

4 turbocompressori

2 batterie

2 unità elettroniche di controllo

8 sistemi di scarico



In termini di penalità, si stabilisce quanto segue: se un pilota utilizza più componenti del motore di quanto consentito, sarà minacciato di uno spostamento della griglia di partenza secondo l'articolo 28.3, di dieci posizioni in griglia per il primo elemento aggiuntivo (se, ad esempio, è previsto un quinto motore a combustione), di cinque posizioni in griglia per ogni ulteriore elemento aggiuntivo (se anche questi cinque non sono sufficienti).



Se un pilota riceve più di 15 posizioni di penalità in griglia in un fine settimana a causa dell'installazione di nuove parti del motore, deve automaticamente partire dal fondo. Questo vale per Tsunoda, indipendentemente dal piazzamento ottenuto nelle prove finali del sabato.



La procedura abituale di una squadra corse: se il proprio pilota è comunque ultimo, la macchina viene messa a punto meglio per la gara, il che rende necessaria una partenza dalla corsia dei box. Tuttavia, questo non è ancora stato confermato da AlphaTauri.





1a prova, Messico

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:19.718 min.

02 Alex Albon (T), Williams, +0,095 sec.

03 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,297 sec.

04 Lando Norris (GB), McLaren, +0,519

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,579

06° Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,745

07 Carlos Sainz (E), Ferrari, +0.761

08 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0.850

09 - Esteban Ocon (F), Alpine, +0.959

10° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0.969

11° Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1.006

12° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1.250

13° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1.411

14° Logan Sargeant (USA), Williams, +1.439

15° Oliver Bearman (GB), Haas, +1.595

16° Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1.629

17° Isack Hadjar (F), AlphaTauri, +2.223

18° Jack Doohan (AUS), Alpine, +2.391

19° Frederik Vesti (DK), Mercedes, +3.219

20° Théo Pourchaire (F), Alfa Romeo, nessun tempo