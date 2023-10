Yuki Tsunoda (AlphaTauri): penálti, último no México

Era de esperar no último trimestre da temporada: os 20 pilotos de Fórmula 1 estão no vermelho quando se trata de peças de motor - e o piloto da AlphaTauri, Yuki Tsunoda, está a sentir os efeitos.

Como confirmado pela FIA, o seu carro foi objeto de uma substituição completa da unidade de potência. Uma vez que este é o quinto motor, é inevitável uma penalização.

Para recordar - na categoria rainha, são permitidas quatro unidades motrizes por piloto e por época. De acordo com o artigo 28.2 do Regulamento Desportivo, estas são, em pormenor

4 motores de combustão interna (ICE)

4 MGU-H (unidade de geração de calor do motor, gerador elétrico no turbocompressor,

4 MGU-K (unidade de geração cinética do motor, gerador elétrico para a energia de travagem)

4 turbocompressores

2 baterias

2 unidades electrónicas de controlo

8 sistemas de escape



Em termos de penalizações, está estipulado o seguinte: Se um piloto utilizar mais componentes de motor do que o permitido, será ameaçado com uma mudança na grelha de partida de acordo com o Artigo 28.3, de dez posições de grelha para o primeiro elemento adicional (se, por exemplo, for necessário um quinto motor de combustão), de cinco posições de grelha para cada elemento adicional (se mesmo estes cinco não forem suficientes).



Se um piloto for penalizado em mais de 15 posições de grelha num fim de semana devido à instalação de novas peças de motor, terá automaticamente de partir de trás. Isto aplica-se a Tsunoda, independentemente do lugar que conseguir no último treino de sábado.



O procedimento habitual de uma equipa de corridas: se o seu próprio piloto ficar em último lugar, o carro é melhor afinado para a corrida, o que torna necessário um arranque a partir das boxes. No entanto, este facto ainda não foi confirmado pela AlphaTauri.





1º treino, México

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:19.718 min

02 Alex Albon (T), Williams, +0,095 seg

03 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,297 s

04º Lando Norris (GB), McLaren, +0,519

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,579

06º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,745

07 Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,761

08 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0,850

09 - Esteban Ocon (F), Alpine, +0,959

10º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0,969

11º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,006

12º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,250

13º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1,411

14º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1,439

15º Oliver Bearman (GB), Haas, +1,595

16º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1,629

17º Isack Hadjar (F), AlphaTauri, +2,223

18º Jack Doohan (AUS), Alpine, +2,391

19º Frederik Vesti (DK), Mercedes, +3,219

20º Théo Pourchaire (F), Alfa Romeo, sem tempo