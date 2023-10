Christian Horner sur Verstappen : Héros et méchant

Christian Horner dans sa saison la plus réussie en tant que directeur de l'équipe Red Bull Racing : 17 victoires en 18 courses, victoire de la coupe des constructeurs, Max Verstappen champion du monde pour la troisième fois, Sergio Pérez en route vers la deuxième place finale au championnat du monde.

Horner déclare : "Nous sommes loin d'avoir terminé cette saison. Nous n'avons jamais eu les deux pilotes aux deux premières places en fin de saison, nous voulons le faire cette fois-ci. Et nous voulons bien sûr gagner d'autres courses".

L'Anglais de 49 ans poursuit : "La rumeur selon laquelle Pérez ne garderait sa place chez nous que s'il termine deuxième du championnat du monde n'est pas vraie. Checo a un contrat avec nous jusqu'à fin 2024, nous savons exactement de quoi il est capable. Il suffit de voir à quel point il a été fort dans la première partie de la saison".

"Il a dominé à Bakou, il a gagné sur le difficile circuit d'Arabie saoudite, il a mené le championnat du monde. C'est à nous de faire en sorte qu'il se sente aussi bien dans la voiture, qu'il puisse à nouveau s'impliquer autant que lors de ces premières courses".



Après le GP des Etats-Unis sur le Circuit of the Americas, le vainqueur Max Verstappen a été hué. Christian Horner reste très détendu : "Ce genre de choses glisse complètement sur Max. De temps en temps, pour certains fans, tu es le héros, de temps en temps le méchant".



"Max est un coureur pur sang qui allie désormais une grande expérience à son immense talent. Il conduit avec patience, il sait exactement quand il doit accélérer et quand il peut aller aussi vite qu'il le faut pour garder l'avantage. Sa maturité ne cesse de m'étonner".



"Je ne m'inquiète pas non plus ici, au Mexique. Nous aimons venir à Mexico, nous aimons la passion des fans mexicains, l'atmosphère est unique. Le fait que de nombreux fans soient ici principalement derrière Checo ne devrait surprendre personne en particulier".



"Bien sûr que Checo a une chance de gagner ici. Il a fait une bonne course à Austin, tout un pays est derrière lui ici. Il est détendu malgré toute cette agitation et a fait un bon premier entraînement. La situation de départ est bonne".



Comment Horner voit-il ses adversaires ? "Derrière nous, le rapport de force évolue constamment. Et il était clair que les adversaires se rapprocheraient lorsque nous aurions stoppé le développement de la RB19. Et donc je m'attends à ce que le travail soit difficile ici aussi".





1ère séance d'essais, Mexique

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:19,718 min

02. Alex Albon (T), Williams, +0,095 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,297 sec.

04. Lando Norris (GB), McLaren, +0,519

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,579

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,745

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,761

08. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0,850

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +0,959

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0,969

11. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,006

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,250

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1,411

14. Logan Sargeant (USA), Williams, +1,439

15. Oliver Bearman (GB), Haas, +1,595

16. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1,629

17. Isack Hadjar (F), AlphaTauri, +2,223

18. Jack Doohan (AUS), Alpine, +2,391

19. Frederik Vesti (DK), Mercedes, +3,219

20e Théo Pourchaire (F), Alfa Romeo, sans temps