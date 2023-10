Christian Horner su Verstappen: Eroe e cattivo

Christian Horner nella sua stagione di maggior successo come boss del team Red Bull Racing: 17 vittorie in 18 gare, vittoria della Coppa Costruttori, Max Verstappen campione del mondo per la terza volta, Sergio Pérez sulla via del secondo posto nel Campionato del Mondo.

Horner afferma: "Siamo ben lontani dal concludere questa stagione. Non abbiamo mai avuto entrambi i piloti tra i primi due alla fine della stagione, vogliamo farlo anche questa volta. E vogliamo vincere altre gare, naturalmente".

Il 49enne inglese ha continuato: "Non è vera la voce che Pérez manterrà il suo posto con noi solo se arriverà secondo in campionato. Checo ha un contratto con noi fino alla fine del 2024, sappiamo esattamente di cosa è capace. Basta vedere quanto è stato forte nella prima parte della stagione".

"Ha dominato a Baku, ha vinto sul difficile circuito dell'Arabia Saudita, ha guidato il campionato del mondo. Sta a noi farlo sentire abbastanza a suo agio con la macchina da permettergli di tornare forte come nelle prime gare".



Il vincitore Max Verstappen è stato fischiato dopo il GP degli Stati Uniti sul Circuit of the Americas. Christian Horner è rimasto rilassato: "Questo tipo di cose non fa male a Max. A volte sei l'eroe per certi tifosi, a volte sei il cattivo".



"Max è un pilota di razza che ora combina una grande esperienza con il suo enorme talento. Guida con pazienza, sa esattamente quando accelerare il ritmo e quando andare solo alla velocità necessaria per stare davanti. La sua maturità non smette mai di stupirmi".



"Non sono preoccupato nemmeno qui in Messico. Ci piace venire a Città del Messico, ci piace la passione dei tifosi messicani, l'atmosfera è unica. Il fatto che molti tifosi qui siano prevalentemente a favore di Checo non dovrebbe essere una particolare sorpresa per nessuno".



"Sicuramente Checo ha la possibilità di vincere qui. Ha fatto una buona gara ad Austin, un intero paese lo sostiene qui. È rilassato nonostante tutto il clamore e ha fatto delle buone prime prove. La posizione di partenza è giusta".



Come vede Horner gli avversari? "Dietro di noi, l'equilibrio di potere cambia continuamente. Ed era chiaro che gli avversari si stavano avvicinando quando abbiamo interrotto lo sviluppo della RB19. Quindi mi aspetto un duro lavoro anche qui".





1ª prova, Messico

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:19.718 min.

02 Alex Albon (T), Williams, +0,095 sec.

03 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,297 sec.

04 Lando Norris (GB), McLaren, +0,519

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,579

06° Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,745

07 Carlos Sainz (E), Ferrari, +0.761

08 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0.850

09 - Esteban Ocon (F), Alpine, +0.959

10° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0.969

11° Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1.006

12° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1.250

13° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1.411

14° Logan Sargeant (USA), Williams, +1.439

15° Oliver Bearman (GB), Haas, +1.595

16° Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1.629

17° Isack Hadjar (F), AlphaTauri, +2.223

18° Jack Doohan (AUS), Alpine, +2.391

19° Frederik Vesti (DK), Mercedes, +3.219

20° Théo Pourchaire (F), Alfa Romeo, nessun tempo