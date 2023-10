Christian Horner sobre Verstappen: Herói e vilão

O chefe de equipa da Red Bull Racing, Christian Horner, fala no paddock do Autódromo Hermanos Rodríguez, na Cidade do México, sobre os objectivos para as últimas corridas e sobre Max Verstappen e Sergio Pérez no México.

Christian Horner na sua época de maior sucesso como chefe de equipa da Red Bull Racing: 17 vitórias em 18 corridas, vitória na Taça dos Construtores, Max Verstappen campeão do mundo pela terceira vez, Sergio Pérez a caminho do segundo lugar no Campeonato do Mundo.

Horner afirma: "Estamos longe de ter terminado esta época. Nunca tivemos os dois pilotos entre os dois primeiros no final da época, queremos fazê-lo desta vez. E queremos ganhar mais corridas, é claro".

O inglês de 49 anos continuou: "Não é verdade o rumor de que Pérez só manterá o seu lugar connosco se terminar em segundo lugar no campeonato. O Checo tem um contrato connosco até ao final de 2024, sabemos exatamente do que ele é capaz. Basta ver a força com que conduziu na primeira parte da época".

"Ele dominou em Baku, venceu no difícil circuito da Arábia Saudita, liderou o campeonato do mundo. Cabe-nos a nós fazer com que ele se sinta suficientemente confortável no carro para que possa voltar tão forte como nas primeiras corridas."



Houve vaias para o vencedor Max Verstappen após o GP dos EUA no Circuito das Américas. Christian Horner manteve-se descontraído: "Esse tipo de coisa passa completamente ao lado do Max. Às vezes és o herói para certos fãs, outras vezes és o vilão".



"Max é um piloto puro-sangue que agora combina muita experiência com seu enorme talento. Conduz com paciência, sabe exatamente quando deve acelerar o ritmo e quando deve ir tão rápido quanto necessário para se manter na frente. A sua maturidade nunca deixa de me surpreender".



"Também não estou preocupado aqui no México. Adoramos vir à Cidade do México, adoramos a paixão dos adeptos mexicanos, o ambiente é único. O facto de muitos adeptos aqui apoiarem predominantemente o Checo não deve ser uma surpresa para ninguém."



"Claro que o Checo tem uma hipótese de ganhar aqui. Fez uma boa corrida em Austin, um país inteiro está a apoiá-lo aqui. Ele está relaxado apesar de toda a publicidade e fez um bom primeiro treino. A posição de partida é a correcta".



Como é que Horner vê a oposição? "Atrás de nós, o equilíbrio de forças está constantemente a mudar. E ficou claro que os adversários estavam a aproximar-se quando parámos o desenvolvimento do RB19. Por isso, espero um trabalho árduo também aqui."





1º treino, México

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:19.718 min

02 Alex Albon (T), Williams, +0,095 s

03 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,297 s

04º Lando Norris (GB), McLaren, +0,519

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,579

06º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,745

07 Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,761

08 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0,850

09 - Esteban Ocon (F), Alpine, +0,959

10º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0,969

11º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,006

12º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,250

13º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1,411

14º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1,439

15º Oliver Bearman (GB), Haas, +1,595

16º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1,629

17º Isack Hadjar (F), AlphaTauri, +2,223

18º Jack Doohan (AUS), Alpine, +2,391

19º Frederik Vesti (DK), Mercedes, +3,219

20º Théo Pourchaire (F), Alfa Romeo, sem tempo