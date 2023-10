Sergio "Checo" Pérez: Secretos del ídolo mexicano

El as del Red Bull Racing, Sergio Pérez, admite: "Por supuesto que la expectación es muy grande aquí en México. Pero también es agradable sentir tan intensamente el apoyo de los aficionados". ¿Dónde descansa el piloto de Fórmula 1 de 33 años? "Checo" sonríe: "En el coche de carreras".

Muchas facetas del competidor de 253 GP son conocidas por todos los aficionados de aquí, pero para nosotros son más sorprendentes los lados de Sergio Michel Pérez Mendoza, nacido el 26 de enero de 1990 en Guadalajara (Jalisco). Al padre de cuatro hijos le encanta el golf, por ejemplo. Empezó a jugar cuando se mudó a Inglaterra a los 17 años. "Desgraciadamente, juego muy poco durante la temporada. Cuando tengo tiempo libre, estoy en el campo dos veces por semana".

El primer coche de Sergio Pérez fue un Chevy usado que ya habían conducido su hermana y su hermano. Hasta ahí llegó el coche tan usado, porque Sergio tuvo un accidente con él. "Iba a un partido de fútbol, pero me di cuenta de que me había olvidado los zapatos en casa. Así que volví a toda velocidad y tomé una calle de sentido único como atajo, ¡no fue una buena idea en absoluto!".

Pérez sigue de cerca la evolución de la bolsa. "He invertido un poco en acciones". ¿Tiene Sergio una mano especialmente buena ahí? Sergio se ríe: "Es como en el automovilismo: un día va bien, otro un poco menos".



Eso puede pasar a veces cuando tienes la cabeza llena de mil pensamientos. Sergio: "El jefe del equipo Red Bull Racing, Christian Horner, me invitó a cenar a su casa. Poco después volé de Inglaterra a México. Allí sonó el teléfono: Christian estaba al teléfono y me preguntó si realmente sabía que mi cartera seguía con él".



Pérez tiene fuertes raíces en México y quiere mucho a su tierra natal, pero si tuviera que elegir otra ciudad para vivir, "sería Madrid. Es una ciudad fabulosa y la cultura española es bastante parecida a la mexicana".



Esta pregunta a un piloto de Fórmula Uno surge una y otra vez: ¿Cuál sería la profesión de un piloto hoy en día si no se hubiera producido la gran carrera de las carreras? Sergio: "Creo que me habría hecho banquero o abogado. Ahí también fluye la adrenalina, como en las carreras".



La mayoría de los mexicanos tienen debilidad por el fútbol, y Sergio Pérez no es diferente. Su favorito en casa es el Club América de Ciudad de México. Pero Pérez también sigue de cerca los partidos del LA Galaxy, porque allí juega su colega Javier Hernández (Chicharito). "Él se fue al Manchester United cuando yo llegué a la Fórmula 1. Así que, en cierto modo, empezamos juntos nuestras carreras internacionales".



Ya en 2012, Pérez creó una fundación en Guadalajara para ayudar a los más desfavorecidos, especialmente a los niños. "Esto es importante para mí porque mucha gente está mal. Estoy muy orgulloso del trabajo que hacemos allí".



La mayoría de los pilotos citan a Ayrton Senna o Michael Schumacher como modelos a seguir, pero Pérez es diferente: "Nunca he tenido un modelo a seguir. Sólo admiro a la gente que tiene éxito, en el trabajo o en su vida privada".



A Pérez le gusta viajar ligero: "Antes tenía un entrenador que siempre me decía: 'Cartera, teléfono, pasaporte, no necesitas todo lo demás'. Así que a día de hoy sólo viajo con lo imprescindible".



El número 11 de Sergio Pérez ya estaba en su kart de carreras por la siguiente razón: "Cuando empecé en el karting, Iván Zamorano jugaba en el Club América. Me pareció genial, así que también pegué el 11 en mi kart".





1ª sesión libre, México

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:19.718 min

02 Alex Albon (T), Williams, +0.095 seg

03 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0.297 seg

04º Lando Norris (GB), McLaren, +0.519

05º Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0.579

06º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0.745

07º Carlos Sainz (E), Ferrari, +0.761

08º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0.850

09 - Esteban Ocon (F), Alpine, +0.959

10º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0.969

11º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1.006

12º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1.250

13º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1.411

14º Logan Sargeant (USA), Williams, +1.439

15º Oliver Bearman (GB), Haas, +1.595

16º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1.629

17º Isack Hadjar (F), AlphaTauri, +2.223

18º Jack Doohan (AUS), Alpine, +2.391

19º Frederik Vesti (DK), Mercedes, +3.219

20º Théo Pourchaire (F), Alfa Romeo, sin tiempo