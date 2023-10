Sergio "Checo" Pérez : les secrets de l'idole du Mexique

L'as de Red Bull Racing Sergio Pérez l'admet : "Bien sûr, le buzz est assez important ici au Mexique. Mais c'est aussi agréable de sentir le soutien des fans aussi intensément". Où le pilote de Formule 1 de 33 ans trouve-t-il la paix ? "Checo" sourit : "Dans la voiture de course".

De nombreuses facettes de l'homme aux 253 GP sont connues ici par tous les fans, chez nous ce sont plutôt des côtés surprenants de Sergio Michel Pérez Mendoza, né le 26 janvier 1990 à Guadalajara (Jalisco). Ce père de quatre enfants aime par exemple le golf. Il a commencé à y jouer lorsqu'il a déménagé en Angleterre à l'âge de 17 ans. "Malheureusement, je ne viens que trop rarement jouer au golf pendant la saison. Quand j'ai congé, je suis sur le terrain deux fois par semaine".

La première voiture de Sergio Pérez était une Chevy d'occasion que sa sœur et son frère avaient déjà conduite. Cette voiture très utilisée n'est pas allée plus loin, car Sergio a eu un accident avec. "Je voulais aller à un match de football, mais j'ai réalisé que j'avais oublié mes chaussures à la maison. Je suis donc reparti à toute vitesse et j'ai pris un raccourci en empruntant une rue à sens unique - ce n'était pas une bonne idée du tout !"

Pérez observe attentivement ce qui se passe à la bourse. "J'ai un peu investi en actions". Sergio a-t-il particulièrement la main ? Sergio rit : "C'est comme dans le sport automobile - un jour ça marche bien, un autre un peu moins".



Cela peut arriver quand la tête est pleine de mille pensées. Sergio : "Le chef d'équipe de Red Bull Racing, Christian Horner, m'a invité chez lui pour un dîner. Peu de temps après, j'ai quitté l'Angleterre pour le Mexique. Là, le téléphone a sonné : Christian était au bout du fil et m'a demandé si je savais au fond que mon porte-monnaie était toujours chez lui".



Pérez est fortement enraciné chez lui au Mexique et aime beaucoup son pays, mais s'il devait choisir une autre ville pour y vivre, "ce serait Madrid. C'est une ville fabuleuse et la culture espagnole est assez proche de la culture mexicaine".



Cette question posée à un pilote de Formule 1 revient souvent : Quel serait le métier d'un pilote aujourd'hui s'il n'avait pas eu une grande carrière en course ? Sergio : "Je pense que j'aurais été banquier ou avocat. Là aussi, l'adrénaline circule, comme dans la course automobile".



La plupart des Mexicains ont un faible pour le football, ce qui n'est pas différent pour Sergio Pérez. Son favori à domicile est le Club América de Mexico. Mais Pérez suit aussi de près les matchs du LA Galaxy, car c'est là que joue son copain Javier Hernández (Chicharito). "Il est parti à Manchester United quand je suis arrivé en Formule 1. Nous avons donc en quelque sorte commencé nos carrières internationales ensemble".



Dès 2012, Pérez a créé une fondation à Guadalajara pour aider les personnes défavorisées, en particulier les enfants. "C'est important pour moi, car beaucoup de gens vont mal. Je suis très fier du travail que nous y faisons".



La plupart des pilotes citent Ayrton Senna ou Michael Schumacher comme modèles, mais Pérez est différent : "Je n'ai jamais eu de modèle. J'admire simplement les gens qui réussissent, au travail ou dans leur vie privée".



Pérez aime les bagages légers : "Avant, j'avais un entraîneur qui me disait toujours : 'Portefeuille, téléphone, passeport, tu n'as pas besoin de tout le reste'. Jusqu'à aujourd'hui, je ne voyage donc vraiment qu'avec le strict nécessaire".



Le numéro 11 de Sergio Pérez figurait déjà sur son kart de course, pour la raison suivante : "Quand j'ai commencé le karting, Ivan Zamorano jouait pour le Club América. Je l'aimais bien, alors j'ai aussi collé le 11 sur mon kart".





1ère séance d'entraînement, Mexique

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:19,718 min

02. Alex Albon (T), Williams, +0,095 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,297 sec.

04. Lando Norris (GB), McLaren, +0,519

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,579

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,745

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,761

08. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0,850

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +0,959

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0,969

11. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,006

12. Nico Hülkenberg (All), Haas, +1,250

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1,411

14. Logan Sargeant (USA), Williams, +1,439

15. Oliver Bearman (GB), Haas, +1,595

16. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1,629

17. Isack Hadjar (F), AlphaTauri, +2,223

18. Jack Doohan (AUS), Alpine, +2,391

19. Frederik Vesti (DK), Mercedes, +3,219

20e Théo Pourchaire (F), Alfa Romeo, sans temps