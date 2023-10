Sergio "Checo" Pérez: i segreti dell'idolo messicano

L'asso della Red Bull Racing Sergio Pérez ammette: "Naturalmente l'atmosfera è molto forte qui in Messico. Ma è anche bello sentire il sostegno dei tifosi così intenso". Dove si riposa il 33enne pilota di Formula 1? "Checo" sorride: "Nella macchina da corsa".

Molti aspetti del concorrente del GP 253 sono noti a tutti i fan, ma per noi sono più sorprendenti i lati di Sergio Michel Pérez Mendoza, nato il 26 gennaio 1990 a Guadalajara (Jalisco). Il padre di quattro figli ama il golf, ad esempio. Ha iniziato a giocare quando si è trasferito in Inghilterra all'età di 17 anni. "Purtroppo durante la stagione riesco a giocare a golf troppo raramente. Quando ho del tempo libero, vado in campo due volte a settimana".

La prima auto di Sergio Pérez è stata una Chevrolet usata che avevano già guidato sua sorella e suo fratello. L'auto, molto usata, è stata usata solo perché Sergio ha avuto un incidente. "Stavo andando a una partita di calcio ma mi sono accorto di aver dimenticato le scarpe a casa. Così sono tornato indietro in fretta e ho preso una strada a senso unico come scorciatoia: non è stata affatto una buona idea!".

Pérez segue con attenzione gli sviluppi del mercato azionario. "Ho investito un po' in azioni". Sergio ha una mano particolarmente buona? Sergio ride: "È come nel motorsport: un giorno va bene, un altro un po' meno".



Può succedere, a volte, quando la testa è piena di mille pensieri. Sergio: "Il capo del team Red Bull Racing, Christian Horner, mi ha invitato a cena a casa sua. Poco dopo sono volato dall'Inghilterra al Messico. Lì è squillato il telefono: Christian era in linea e mi ha chiesto se sapevo davvero che il mio portafoglio era ancora con lui".



Pérez è fortemente radicato in Messico e ama molto la sua patria, ma se dovesse scegliere un'altra città in cui vivere, "sarebbe Madrid. È una città favolosa e la cultura spagnola è molto simile a quella messicana".



Questa domanda a un pilota di Formula Uno si ripete continuamente: Quale sarebbe oggi la professione di un pilota se non ci fosse stata la grande carriera agonistica? Sergio: "Penso che sarei diventato un banchiere o un avvocato. L'adrenalina scorre anche lì, proprio come nelle corse".



La maggior parte dei messicani ha un debole per il calcio e Sergio Pérez non è da meno. La sua squadra preferita in patria è il Club América di Città del Messico. Ma Pérez segue da vicino anche le partite dei LA Galaxy, perché è lì che gioca il suo amico Javier Hernández (Chicharito). "Lui si è trasferito al Manchester United quando io sono arrivato in Formula 1. Quindi, in un certo senso, abbiamo iniziato le nostre carriere internazionali insieme".



Nel 2012, Pérez ha creato una fondazione a Guadalajara per aiutare le persone svantaggiate, soprattutto i bambini. "Questo è importante per me perché molte persone sono in cattive acque. Sono molto orgoglioso del lavoro che facciamo lì".



La maggior parte dei piloti cita Ayrton Senna o Michael Schumacher come modelli di riferimento, ma Pérez è diverso: "Non ho mai avuto un modello di riferimento. Ammiro solo le persone che hanno successo, nel lavoro o nella vita privata".



A Pérez piace viaggiare leggero: "Avevo un allenatore che mi diceva sempre: "Portafoglio, telefono, passaporto, non hai bisogno di tutto il resto". Così, ancora oggi, viaggio solo con lo stretto necessario".



Il numero di gara 11 di Sergio Pérez era già sul suo kart da corsa per il seguente motivo: "Quando ho iniziato a fare karting, Ivan Zamorano giocava per il Club América. Pensavo che fosse un grande, così ho attaccato l'11 anche sul mio kart".





1° prova, Messico

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:19.718 min.

02 Alex Albon (T), Williams, +0,095 sec.

03 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,297 sec.

04 Lando Norris (GB), McLaren, +0,519

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,579

06° Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,745

07 Carlos Sainz (E), Ferrari, +0.761

08 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0.850

09 - Esteban Ocon (F), Alpine, +0.959

10° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0.969

11° Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1.006

12° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1.250

13° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1.411

14° Logan Sargeant (USA), Williams, +1.439

15° Oliver Bearman (GB), Haas, +1.595

16° Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1.629

17° Isack Hadjar (F), AlphaTauri, +2.223

18° Jack Doohan (AUS), Alpine, +2.391

19° Frederik Vesti (DK), Mercedes, +3.219

20° Théo Pourchaire (F), Alfa Romeo, nessun tempo