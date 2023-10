Sergio "Checo" Pérez: segredos do ídolo mexicano

O astro da Red Bull Racing, Sergio Pérez, admite: "É claro que o entusiasmo é muito grande aqui no México. Mas também é bom sentir o apoio dos fãs de forma tão intensa." Onde é que o piloto de Fórmula 1 de 33 anos descansa? "Checo" sorri: "No carro de corrida."

Muitas facetas do concorrente do GP 253 são conhecidas por todos os fãs, mas para nós são mais surpreendentes as facetas de Sergio Michel Pérez Mendoza, nascido a 26 de janeiro de 1990 em Guadalajara (Jalisco). O pai de quatro filhos adora golfe, por exemplo. Começou a jogar quando se mudou para Inglaterra, com 17 anos. "Infelizmente, durante a época, não posso jogar golfe muito raramente. Quando tenho tempo livre, vou para o campo duas vezes por semana."

O primeiro carro de Sergio Pérez foi um Chevy usado que a sua irmã e o seu irmão já tinham conduzido. O carro muito usado não passou disso mesmo, porque Sergio teve um acidente com ele. "Ia para um jogo de futebol, mas apercebi-me que me tinha esquecido dos sapatos em casa. Por isso, voltei a acelerar e apanhei uma rua de sentido único como atalho - não foi uma boa ideia!"

Pérez acompanha de perto a evolução da bolsa. "Investi um pouco em acções." O Sergio tem uma mão particularmente boa nessa área? Sergio ri-se: "É como no desporto automóvel - um dia corre bem, outro dia um pouco menos".



Isso pode acontecer por vezes quando se tem a cabeça cheia de mil pensamentos. Sergio: "O chefe de equipa da Red Bull Racing, Christian Horner, convidou-me para jantar em sua casa. Pouco tempo depois, voei de Inglaterra para o México. Aí o telefone tocou: o Christian estava em linha e perguntou-me se eu sabia mesmo que a minha carteira ainda estava com ele."



Pérez tem fortes raízes no México e gosta muito da sua terra natal, mas se tivesse de escolher outra cidade para viver, "seria Madrid. É uma cidade fabulosa e a cultura espanhola é muito semelhante à cultura mexicana".



Esta pergunta a um piloto de Fórmula 1 é repetida vezes sem conta: Qual seria a profissão de um piloto hoje em dia se a grande carreira nas corridas não tivesse acontecido? Sergio: "Acho que me teria tornado banqueiro ou advogado. A adrenalina também flui aí, tal como nas corridas".



A maioria dos mexicanos tem um fraco pelo futebol e Sergio Pérez não é diferente. O seu clube preferido em casa é o Club América da Cidade do México. Mas Pérez também acompanha de perto os jogos do LA Galaxy, porque é lá que joga o seu amigo Javier Hernández (Chicharito). "Ele foi para o Manchester United quando eu fui para a Fórmula 1. Por isso, de certa forma, começámos as nossas carreiras internacionais juntos."



Em 2012, Pérez criou uma fundação em Guadalajara para ajudar os desfavorecidos, especialmente as crianças. "Isto é importante para mim porque muitas pessoas estão numa situação má. Estou muito orgulhoso do trabalho que fazemos lá".



A maioria dos pilotos cita Ayrton Senna ou Michael Schumacher como modelos a seguir, mas Pérez é diferente: "Nunca tive um modelo a seguir. Apenas admiro as pessoas que têm sucesso, no trabalho ou na vida privada."



Pérez gosta de viajar com pouco peso: "Tinha um treinador que me dizia sempre: 'Carteira, telemóvel, passaporte, não precisas de tudo o resto'. Por isso, até hoje, só viajo com o essencial."



O número de corrida 11 de Sergio Pérez já estava no seu kart de corrida pela seguinte razão: "Quando comecei a andar de kart, Ivan Zamorano jogava no Club América. Eu achava-o fantástico, por isso também coloquei o 11 no meu kart."





1º treino, México

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:19.718 min

02 Alex Albon (T), Williams, +0,095 seg

03 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,297 s

04º Lando Norris (GB), McLaren, +0,519

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,579

06º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,745

07 Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,761

08 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0,850

09 - Esteban Ocon (F), Alpine, +0,959

10º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0,969

11º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,006

12º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,250

13º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1,411

14º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1,439

15º Oliver Bearman (GB), Haas, +1,595

16º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1,629

17º Isack Hadjar (F), AlphaTauri, +2,223

18º Jack Doohan (AUS), Alpine, +2,391

19º Frederik Vesti (DK), Mercedes, +3,219

20º Théo Pourchaire (F), Alfa Romeo, sem tempo