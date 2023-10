Práctica 2 México: Verstappen al frente, Alonso mete miedo

Tribunas abarrotadas en el Autódromo Hermanos Rodríguez de Ciudad de México, con 22,3 millones de habitantes la sexta ciudad más grande del mundo después de Tokio (37,2), Delhi (32,9), Shanghai (29,2), Dhaka (23,2) y Sao Paulo (22,6). Ninguno de los aficionados locales quiere perderse ni una vuelta de su piloto favorito, Sergio "Checo" Pérez.

¿Por qué "Checo"? El piloto de Red Bull Racing lo explica así: "No es complicado ni hay una historia especial detrás. En México, el nombre de pila Sergio se suele hacer Checo, eso es todo".

La práctica comenzó a 26 grados, la pista a 40 grados de temperatura, la probabilidad de lluvia al 20 por ciento - una célula de lluvia más grande estaba cerca de la pista.

Inmediatamente después del inicio de los entrenamientos (medianoche en Europa), muchos pilotos salieron a la pista con los prototipos Pirelli 2024. Cada piloto dispone de dos juegos de estos rodillos en el primer día de entrenamientos en México.



Para los pilotos titulares Yuki Tsunoda (AlphaTauri), Valtteri Bottas (Alfa Romeo), George Russell (Mercedes), Pierre Gasly (Alpine) y Kevin Magnussen (Haas) fueron sus primeras vueltas este año para sus escuderías - habían visto la primera práctica porque los equipos utilizaron pilotos de F2.



El campeón de Fórmula 1 Max Verstappen reportó algunas caídas a los seis minutos. El holandés ya estaba de nuevo en cabeza en ese momento, por delante de Norris, Albon, Leclerc, Ricciardo y Sainz. Se mantuvo con gotas por el momento, la pista permanecía seca.



Alex Albon confirmó su gran estado de forma de los primeros entrenamientos y le arrebató el liderato a Verstappen. Avisó por radio a boxes: "¿Podéis echar un vistazo a la parte trasera derecha? Creo que hay una película arrancada pegada ahí".



Ferrari había solucionado un problema hidráulico de Carlos Sainz en la primera práctica. Su compañero de cuadra Charles Leclerc ya en segunda posición, parado tras 15 minutos: Verstappen una décima por delante de Leclerc, luego Ricciardo, Sainz, Bottas, Albon, Norris, Ocon y Alonso.



Tras 20 minutos nuevo mejor tiempo de Oscar Piastri en el McLaren, gracias a los neumáticos blandos Pirelli.



La estrella de Aston Martin Fernando Alonso se fumó un juego de neumáticos blandos en un trompo a alta velocidad en la curva 10 - vuelta rápida así arruinada, pero el bicampeón de Fórmula 1 pudo evitar un feo impacto.



Sergio Pérez también tuvo un despiste tras marcar el mejor tiempo de sector en la primera parte de la pista. El piloto de Williams Logan Sargeant se llevó por delante un bolardo de plástico.



Después de poco menos de media hora, Verstappen volvió a tomar la delantera, poco más de una décima de segundo por delante de Lando Norris en el McLaren, los pilotos ahora en simulaciones de clasificación.



Quedó claro que el neumático blando apenas duraría una vuelta, y una segunda -por ejemplo tras un intento abortado por un error- no era posible.



Valtteri Bottas hizo que la gente se sentara y tomara nota con el tercer puesto, Sergio Pérez falló en la última curva. Charles Leclerc ascendió al tercer puesto. Nuevo orden: Verstappen, Norris, Leclerc, Bottas, Pérez, Ricciardo, Hamilton, Ocon, Piastri y Russell. Nico Hülkenberg en P14, a sólo 0,849 segundos del líder.



Aston Martin avisó a Fernando Alonso: se acercaba una nueva célula de lluvia. Al mismo tiempo, los Verdes tenían un problema con la rueda delantera izquierda del coche de Lance Stroll, que no salía, posiblemente debido a una tuerca de rueda que se había puesto en ángulo.



Mal momento para Stroll: Empezó a lloviznar de nuevo y el canadiense aún no había rodado con neumáticos blandos.



La lluvia aumentó hacia el final de la sesión, así que no hubo más mejoras.





2ª sesión libre, México

01 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:18.686 min

02 Lando Norris (GB), McLaren, +0.119 seg.

03 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0.266

04 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0.269

05 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0.302

06 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0.316

07 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0.338

08 - Esteban Ocon (F), Alpine, +0.391

09 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0.477

10º George Russell (GB), Mercedes, +0.541

11º Carlos Sainz (E), Ferrari, +0.571

12º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0.604

13º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +0,729

14º Alex Albon (T), Williams, +0,760

15º Nico Hülkenberg (D), Haas, +0,849

16º Pierre Gasly (F), Alpine, +0,956

17º Logan Sargeant (USA), Williams, +1.214

18º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1.389

19º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1.426

20 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1.740





1ª sesión libre, México

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:19.718 min

02 Alex Albon (T), Williams, +0.095 seg.

03 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0.297 seg

04º Lando Norris (GB), McLaren, +0.519

05º Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0.579

06º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0.745

07º Carlos Sainz (E), Ferrari, +0.761

08º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0.850

09 - Esteban Ocon (F), Alpine, +0.959

10º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0.969

11º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1.006

12º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1.250

13º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1.411

14º Logan Sargeant (USA), Williams, +1.439

15º Oliver Bearman (GB), Haas, +1.595

16º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1.629

17º Isack Hadjar (F), AlphaTauri, +2.223

18º Jack Doohan (AUS), Alpine, +2.391

19º Frederik Vesti (DK), Mercedes, +3.219

20º Théo Pourchaire (F), Alfa Romeo, sin tiempo