2e séance d'essais au Mexique : Verstappen devant, Alonso en danger

Des tribunes pleines à craquer à l'Autódromo Hermanos Rodríguez de Mexico, la sixième plus grande ville du monde avec 22,3 millions d'habitants après Tokyo (37,2), Delhi (32,9), Shanghai (29,2), Dhaka (23,2) et Sao Paulo (22,6). Aucun des fans locaux ne veut manquer ne serait-ce qu'un tour de leur pilote préféré, Sergio "Checo" Pérez.

Mais pourquoi "Checo" ? Le pilote de Red Bull Racing l'a expliqué ainsi : "Ce n'est pas compliqué et il n'y a pas d'histoire particulière derrière. Au Mexique, le prénom Sergio est souvent transformé en Checo, c'est tout".

La séance d'entraînement a débuté par 26 degrés, la température du circuit était de 40 degrés, le risque de pluie était de 20 pour cent - une cellule de pluie plus importante se trouvait à proximité du circuit.

Juste après le début de la séance d'entraînement (minuit en Europe), de nombreux pilotes sont entrés en piste avec les prototypes Pirelli pour 2024. Chaque pilote disposait de deux jeux de ces rouleaux lors de la première journée d'entraînement au Mexique.



Pour les pilotes habituels Yuki Tsunoda (AlphaTauri), Valtteri Bottas (Alfa Romeo), George Russell (Mercedes), Pierre Gasly (Alpine) et Kevin Magnussen (Haas), il s'agissait des premiers tours de roue de l'année pour leurs écuries - ils avaient assisté à la première séance d'entraînement parce que les équipes avaient engagé des pilotes F2.



Le champion de Formule 1 Max Verstappen a signalé quelques gouttes après six minutes. A ce moment-là, le Néerlandais était de nouveau en tête, devant Norris, Albon, Leclerc, Ricciardo et Sainz. Dans un premier temps, les gouttes se sont arrêtées et la piste est restée sèche.



Alex Albon a confirmé sa grande forme de la première séance d'entraînement et a pris la tête à Verstappen. Ce dernier a envoyé un message radio au box : "Vous pouvez regarder à l'arrière droit ? Je crois qu'un film d'arrachage est resté accroché là".



Ferrari avait résolu un problème hydraulique de Carlos Sainz lors de la première séance d'essais. Son coéquipier Charles Leclerc a pris la deuxième place, après 15 minutes : Verstappen un dixième de seconde devant Leclerc, puis Ricciardo, Sainz, Bottas, Albon, Norris, Ocon et Alonso.



Après 20 minutes, nouveau meilleur temps par Oscar Piastri dans la McLaren, grâce aux pneus tendres Pirelli.



Fernando Alonso, la star de l'Aston Martin, a brûlé un jeu de pneus tendres dans un tête-à-queue à haute vitesse au virage 10 - le tour rapide est donc tombé à l'eau, mais le double champion de Formule 1 a pu éviter un vilain choc.



Sergio Pérez, qui avait réalisé le meilleur temps de secteur dans la première partie de la piste, a lui aussi été victime d'une erreur. Le pilote Williams Logan Sargeant a dégagé une borne en plastique.



Après un peu moins d'une demi-heure, Verstappen reprenait la tête, un peu plus d'un dixième de seconde devant Lando Norris dans la McLaren, les pilotes étant désormais en simulation de qualification.



Il s'est avéré que les pneus tendres tiennent difficilement un tour et qu'il n'est pas possible d'en faire un deuxième, par exemple après une tentative interrompue pour cause d'erreur.



Valtteri Bottas s'est fait remarquer en se classant troisième, Sergio Pérez a raté le dernier virage. Charles Leclerc est remonté à la troisième place. Nouvel ordre : Verstappen, Norris, Leclerc, Bottas, Pérez, Ricciardo, Hamilton, Ocon, Piastri et Russell. Nico Hülkenberg en P14, à seulement 0,849 seconde de la tête.



Aston Martin a averti Fernando Alonso : une nouvelle cellule de pluie approchait. Parallèlement, les Verts ont eu un problème avec la roue avant gauche de la voiture de Lance Stroll, qui n'a pas pu être retirée, peut-être à cause d'un écrou de roue posé de travers.



Mauvais timing pour Stroll : La pluie a recommencé à tomber et le Canadien n'avait pas encore fait de course en pneus tendres.



La pluie s'est intensifiée à la fin de la séance d'entraînement, ce qui a empêché toute amélioration.





2ème séance d'entraînement, Mexique

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:18,686 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, +0,119 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,266

04. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,269

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,302

06. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0,316

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,338

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +0,391

09. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,477

10. George Russell (GB), Mercedes, +0,541

11. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,571

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,604

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +0,729

14. Alex Albon (T), Williams, +0,760

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +0,849

16. Pierre Gasly (F), Alpine, +0,956

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1,214

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,389

19. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,426

20. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1,740





1ère séance d'essais, Mexique

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:19,718 min

02. Alex Albon (T), Williams, +0,095 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,297 sec.

04. Lando Norris (GB), McLaren, +0,519

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,579

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,745

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,761

08. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0,850

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +0,959

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0,969

11. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,006

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,250

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1,411

14. Logan Sargeant (USA), Williams, +1,439

15. Oliver Bearman (GB), Haas, +1,595

16. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1,629

17. Isack Hadjar (F), AlphaTauri, +2,223

18. Jack Doohan (AUS), Alpine, +2,391

19. Frederik Vesti (DK), Mercedes, +3,219

20e Théo Pourchaire (F), Alfa Romeo, sans temps