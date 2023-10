Prove 2 Messico: Verstappen in testa, Alonso fa paura

Tribune gremite all'Autódromo Hermanos Rodríguez di Città del Messico, che con i suoi 22,3 milioni di abitanti è la sesta città al mondo dopo Tokyo (37,2), Delhi (32,9), Shanghai (29,2), Dhaka (23,2) e San Paolo (22,6). Nessuno dei tifosi locali vuole perdersi nemmeno un giro del suo pilota preferito Sergio "Checo" Pérez.

Perché "Checo"? Il pilota della Red Bull Racing lo ha spiegato così: "Non è una cosa complicata né c'è una storia particolare dietro. In Messico, il nome di battesimo Sergio viene spesso trasformato in Checo, tutto qui".

Le prove sono iniziate con 26 gradi, la pista calda 40 gradi, la probabilità di pioggia al 20% - una cella di pioggia più grande era vicina alla pista.

Subito dopo l'inizio delle prove (mezzanotte in Europa), molti piloti sono scesi in pista con i prototipi Pirelli 2024. Ogni pilota ha a disposizione due set di questi rulli nella prima giornata di prove del Messico.



Per i piloti abituali Yuki Tsunoda (AlphaTauri), Valtteri Bottas (Alfa Romeo), George Russell (Mercedes), Pierre Gasly (Alpine) e Kevin Magnussen (Haas) si trattava dei primi giri di quest'anno per le loro scuderie - avevano assistito alle prime prove perché i team utilizzavano piloti di F2.



Il campione di Formula 1 Max Verstappen ha registrato alcune cadute dopo sei minuti. A questo punto l'olandese era già di nuovo in testa, davanti a Norris, Albon, Leclerc, Ricciardo e Sainz. Per il momento le gocce sono rimaste, ma la pista è rimasta asciutta.



Alex Albon ha confermato l'ottimo stato di forma delle prime prove e ha preso il comando da Verstappen. Ha comunicato via radio ai box: "Potete dare un'occhiata alla posteriore destra? Credo che ci sia una pellicola a strappo incastrata lì".



La Ferrari ha risolto un problema idraulico di Carlos Sainz nelle prime prove. Il suo compagno di scuderia Charles Leclerc era già al secondo posto, dopo 15 minuti: Verstappen un decimo di secondo davanti a Leclerc, poi Ricciardo, Sainz, Bottas, Albon, Norris, Ocon e Alonso.



Dopo 20 minuti nuovo miglior tempo di Oscar Piastri sulla McLaren, grazie alle gomme Pirelli morbide.



La stella dell'Aston Martin Fernando Alonso ha bruciato un set di gomme morbide in un testacoda ad alta velocità alla curva 10: il giro veloce è stato così rovinato, ma il due volte campione di Formula 1 è riuscito a evitare un brutto impatto.



Anche Sergio Pérez ha avuto una scivolata dopo aver fatto segnare il miglior tempo di settore nella prima parte del tracciato. Il pilota della Williams Logan Sargeant ha urtato un dissuasore di plastica.



Dopo poco meno di mezz'ora, Verstappen ha ripreso il comando, precedendo di poco più di un decimo di secondo Lando Norris con la McLaren, i piloti ora impegnati nelle simulazioni di qualifica.



È apparso chiaro che la gomma morbida sarebbe durata a malapena un giro, e un secondo - ad esempio dopo un tentativo interrotto a causa di un errore - non era possibile.



Valtteri Bottas ha fatto parlare di sé con il terzo posto, mentre Sergio Pérez ha sbagliato l'ultima curva. Charles Leclerc è salito al 3° posto. Nuovo ordine: Verstappen, Norris, Leclerc, Bottas, Pérez, Ricciardo, Hamilton, Ocon, Piastri e Russell. Nico Hülkenberg in P14, a soli 0,849 secondi dal leader.



L'Aston Martin ha avvertito Fernando Alonso: una nuova cella di pioggia si stava avvicinando. Allo stesso tempo, i verdi hanno avuto un problema con la ruota anteriore sinistra della vettura di Lance Stroll, che non si staccava, forse a causa di un dado della ruota montato in modo obliquo.



Un brutto momento per Stroll: Ha ricominciato a piovigginare e il canadese non aveva ancora effettuato un giro con le gomme morbide.



La pioggia è aumentata verso la fine della sessione, quindi non ci sono stati ulteriori miglioramenti.





2a prova, Messico

01 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:18.686 min.

02 Lando Norris (GB), McLaren, +0,119 sec.

03 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,266

04 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0.269

05 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,302

06 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0.316

07 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0.338

08 - Esteban Ocon (F), Alpine, +0.391

09 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0.477

10° George Russell (GB), Mercedes, +0.541

11° Carlos Sainz (E), Ferrari, +0.571

12° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0.604

13° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +0,729

14° Alex Albon (T), Williams, +0,760

15° Nico Hülkenberg (D), Haas, +0.849

16° Pierre Gasly (F), Alpine, +0.956

17° Logan Sargeant (USA), Williams, +1.214

18° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1.389

19° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1.426

20 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1.740





1a prova, Messico

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:19.718 min.

02 Alex Albon (T), Williams, +0,095 sec.

03 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,297 sec.

04 Lando Norris (GB), McLaren, +0,519

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,579

06° Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,745

07 Carlos Sainz (E), Ferrari, +0.761

08 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0.850

09 - Esteban Ocon (F), Alpine, +0.959

10° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0.969

11° Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1.006

12° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1.250

13° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1.411

14° Logan Sargeant (USA), Williams, +1.439

15° Oliver Bearman (GB), Haas, +1.595

16° Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1.629

17° Isack Hadjar (F), AlphaTauri, +2.223

18° Jack Doohan (AUS), Alpine, +2.391

19° Frederik Vesti (DK), Mercedes, +3.219

20° Théo Pourchaire (F), Alfa Romeo, nessun tempo