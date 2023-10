Treino 2 México: Verstappen na frente, Alonso a assustar

Bancadas cheias no Autódromo Hermanos Rodríguez na Cidade do México, com 22,3 milhões de habitantes, a sexta maior cidade do mundo depois de Tóquio (37,2), Deli (32,9), Xangai (29,2), Dhaka (23,2) e São Paulo (22,6). Nenhum dos fãs locais quer perder uma única volta do seu piloto favorito, Sergio "Checo" Pérez.

Porquê o "Checo"? O piloto da Red Bull Racing explicou-o da seguinte forma: "Não é complicado nem tem uma história especial por detrás. No México, o nome próprio Sergio é muitas vezes transformado em Checo, só isso".

O treino começou com 26 graus, a pista estava quente a 40 graus, a probabilidade de chuva era de 20% - uma célula de chuva maior estava perto da pista.

Imediatamente após o início dos treinos (meia-noite na Europa), muitos pilotos foram para a pista com os protótipos Pirelli 2024. Cada piloto tem dois conjuntos destes rolos à sua disposição no primeiro dia de treinos no México.



Para os pilotos regulares Yuki Tsunoda (AlphaTauri), Valtteri Bottas (Alfa Romeo), George Russell (Mercedes), Pierre Gasly (Alpine) e Kevin Magnussen (Haas) foram as primeiras voltas deste ano para as suas equipas de corrida - tinham assistido ao primeiro treino porque as equipas usavam pilotos de F2.



O campeão de Fórmula 1 Max Verstappen registou algumas quedas ao fim de seis minutos. Nesta altura, o holandês já estava novamente na liderança, à frente de Norris, Albon, Leclerc, Ricciardo e Sainz. A pista permaneceu seca.



Alex Albon confirma a sua grande forma do primeiro treino e assume a liderança de Verstappen. Ele comunicou por rádio para os boxes: "Vocês podem dar uma olhada na traseira direita? Acho que há uma película rasgada presa lá".



A Ferrari tinha resolvido um problema hidráulico de Carlos Sainz no primeiro treino. O seu companheiro de equipa Charles Leclerc já estava em segundo lugar, após 15 minutos: Verstappen um décimo de segundo à frente de Leclerc, depois Ricciardo, Sainz, Bottas, Albon, Norris, Ocon e Alonso.



Após 20 minutos, novo melhor tempo de Oscar Piastri na McLaren, graças aos pneus macios da Pirelli.



A estrela da Aston Martin, Fernando Alonso, perdeu um conjunto de pneus macios numa volta de alta velocidade na curva 10 - a volta rápida foi arruinada, mas o bicampeão de Fórmula 1 conseguiu evitar um impacto feio.



Sergio Pérez também teve um deslize depois de estabelecer o melhor tempo do sector na primeira parte da pista. O piloto da Williams, Logan Sargeant, bateu num pilar de plástico.



Depois de pouco menos de meia hora, Verstappen assumiu a liderança novamente, pouco mais de um décimo de segundo à frente de Lando Norris na McLaren, os pilotos agora em simulações de qualificação.



Ficou claro que o pneu macio mal duraria uma volta, e uma segunda - por exemplo, após uma tentativa abortada devido a um erro - não era possível.



Valtteri Bottas fez com que as pessoas se sentassem e prestassem atenção com o terceiro lugar, Sergio Pérez falhou na última curva. Charles Leclerc subiu para o 3º lugar. Nova ordem: Verstappen, Norris, Leclerc, Bottas, Pérez, Ricciardo, Hamilton, Ocon, Piastri e Russell. Nico Hülkenberg em P14, apenas 0,849 segundos atrás do líder.



A Aston Martin avisou Fernando Alonso: uma nova célula de chuva estava se aproximando. Ao mesmo tempo, os Verdes tinham um problema com a roda dianteira esquerda do carro de Lance Stroll, que não saía, possivelmente devido a uma porca de roda que tinha sido colocada num ângulo.



Má altura para Stroll: Começou a chuviscar novamente e o canadiano ainda não tinha feito uma corrida com pneus macios.



A chuva aumentou no final da sessão, pelo que não houve mais melhorias.





2º treino, México

01 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:18.686 min

02 Lando Norris (GB), McLaren, +0,119 seg

03 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,266

04 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,269

05 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,302

06 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0,316

07 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,338

08 - Esteban Ocon (F), Alpine, +0,391

09 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,477

10º George Russell (GB), Mercedes, +0,541

11º Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,571

12º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,604

13º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +0,729

14º Alex Albon (T), Williams, +0,760

15º Nico Hülkenberg (D), Haas, +0,849

16º Pierre Gasly (F), Alpine, +0,956

17º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1,214

18º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,389

19º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,426

20 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1,740





1º treino, México

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:19.718 min

02 Alex Albon (T), Williams, +0,095 seg.

03 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,297 s

04º Lando Norris (GB), McLaren, +0,519

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,579

06º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,745

07 Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,761

08 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0,850

09 - Esteban Ocon (F), Alpine, +0,959

10º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0,969

11º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,006

12º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,250

13º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1,411

14º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1,439

15º Oliver Bearman (GB), Haas, +1,595

16º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1,629

17º Isack Hadjar (F), AlphaTauri, +2,223

18º Jack Doohan (AUS), Alpine, +2,391

19º Frederik Vesti (DK), Mercedes, +3,219

20º Théo Pourchaire (F), Alfa Romeo, sem tempo