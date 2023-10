Max Verstappen (1er) : "Je suis plus rapide que prévu".

Meilleur temps lors de la première séance d'entraînement, meilleur temps lors de la deuxième : le champion du monde Max Verstappen donne à nouveau le ton au Mexique. Mais ses poursuivants se rapprochent de course en course.

Le chef de l'équipe Red Bull Racing a retenu entre les deux premières séances d'essais libres du traditionnel GP du Mexique : "Nous avons arrêté depuis longtemps le développement de cette voiture. En conséquence, la concurrence nous mettra de plus en plus sous pression au fil du temps".

A première vue, rien ne semble avoir changé au Mexique : Max Verstappen devant. Mais les écarts sont en fait plus faibles que d'habitude. D'ailleurs, le peloton s'est resserré - de la première place du champion à la 16e place de Pierre Gasly, moins d'une seconde !

Max Verstappen évalue ainsi la situation : "Un début de week-end solide. Mais tout n'est pas encore rose, nous avons une grande marge d'amélioration".

"La piste est très glissante, ce qui rend la gestion des pneus très difficile en course continue. Mais nous sommes compétitifs, même plus vite que je ne le pensais".



"Je pars du principe que la bataille pour la pole position du samedi se jouera au millième. Et ce qui se passera ensuite en course, c'est encore autre chose".





2e séance d'essais, Mexique

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:18,686 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, +0,119 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,266

04. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,269

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,302

06. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0,316

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,338

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +0,391

09. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,477

10. George Russell (GB), Mercedes, +0,541

11. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,571

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,604

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +0,729

14. Alex Albon (T), Williams, +0,760

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +0,849

16. Pierre Gasly (F), Alpine, +0,956

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1,214

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,389

19. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,426

20. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1,740





1ère séance d'essais, Mexique

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:19,718 min

02. Alex Albon (T), Williams, +0,095 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,297 sec.

04. Lando Norris (GB), McLaren, +0,519

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,579

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,745

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,761

08. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0,850

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +0,959

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0,969

11. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,006

12. Nico Hülkenberg (All), Haas, +1,250

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1,411

14. Logan Sargeant (USA), Williams, +1,439

15. Oliver Bearman (GB), Haas, +1,595

16. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1,629

17. Isack Hadjar (F), AlphaTauri, +2,223

18. Jack Doohan (AUS), Alpine, +2,391

19. Frederik Vesti (DK), Mercedes, +3,219

20e Théo Pourchaire (F), Alfa Romeo, sans temps