Charles Leclerc, 3e : "Ferrari peut encore faire mieux

Le Monégasque Charles Leclerc a décroché la pole position au Mexique en 2019. Il est tout à fait possible que le pilote Ferrari obtienne à nouveau la meilleure place sur la grille samedi. "Nous pouvons aller encore plus vite".

Chez Ferrari, cela va et vient toute la saison, tantôt Carlos Sainz est le plus rapide, tantôt c'est Charles Leclerc. Au Mexique, c'est jusqu'à présent Leclerc qui a décroché la pole position il y a quatre ans à l'Autódromo Hermanos Rodríguez.

Cette fois-ci, il est encore plus difficile d'évaluer le rapport de force en Formule 1 que d'habitude : en effet, le vendredi, chaque pilote a pu utiliser deux jeux de pneus prototypes 2024 de Pirelli, ce qui fausse le tableau. Et comme d'habitude, personne ne sait quelle quantité de carburant se trouvait dans les réservoirs d'essence.

Mais ce à quoi on peut s'attendre, c'est que le peloton est très serré, que Red Bull Racing ne domine pas et qu'il n'y a pas non plus de deuxième force marquante jusqu'à présent.

Charles Leclerc, quintuple vainqueur de GP, déclare : "Ce qui est positif aujourd'hui, c'est que nous avons pu essayer tout ce que nous voulions. Il n'y a pas eu de problèmes".

Ce n'était pas le cas dans le box d'à côté : Carlos Sainz a été ralenti par une fuite hydraulique lors de la première séance d'essais.



Leclerc poursuit : "En termes de réglages, nous savons déjà assez bien où nous allons, même si nous avons encore quelques idées d'amélioration. Nous avons longuement travaillé pour la course et je pense que nous pouvons encore progresser samedi".





2e séance d'essais, Mexique

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:18,686 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, +0,119 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,266

04. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,269

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,302

06. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0,316

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,338

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +0,391

09. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,477

10. George Russell (GB), Mercedes, +0,541

11. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,571

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,604

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +0,729

14. Alex Albon (T), Williams, +0,760

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +0,849

16. Pierre Gasly (F), Alpine, +0,956

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1,214

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,389

19. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,426

20. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1,740





1ère séance d'essais, Mexique

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:19,718 min

02. Alex Albon (T), Williams, +0,095 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,297 sec.

04. Lando Norris (GB), McLaren, +0,519

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,579

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,745

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,761

08. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0,850

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +0,959

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0,969

11. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,006

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,250

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1,411

14. Logan Sargeant (USA), Williams, +1,439

15. Oliver Bearman (GB), Haas, +1,595

16. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1,629

17. Isack Hadjar (F), AlphaTauri, +2,223

18. Jack Doohan (AUS), Alpine, +2,391

19. Frederik Vesti (DK), Mercedes, +3,219

20e Théo Pourchaire (F), Alfa Romeo, sans temps