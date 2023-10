Charles Leclerc 3°: "La Ferrari può ancora andare oltre".

Il monegasco Charles Leclerc era in pole position a Messico 2019. È molto probabile che il pilota della Ferrari ottenga nuovamente la migliore posizione di partenza sabato. "Possiamo andare ancora più forte".

Con la Ferrari è stato un tira e molla per tutta la stagione, a volte Carlos Sainz è l'uomo più veloce, altre volte è Charles Leclerc. In Messico, finora, è Leclerc ad aver conquistato la pole quattro anni fa all'Autódromo Hermanos Rodríguez.

Stavolta valutare il rapporto di forza in Formula 1 è ancora più difficile del solito: perché venerdì ogni pilota ha potuto utilizzare due set di pneumatici prototipo 2024 della Pirelli, il che distorce il quadro. E come al solito, nessuno sa quanto carburante ci fosse nei serbatoi.

Ma c'era da aspettarselo: gli schieramenti sono ravvicinati, la Red Bull Racing non domina e per ora non si riconosce nemmeno una seconda forza eclatante.

Il cinque volte vincitore del GP, Charles Leclerc, afferma: "L'aspetto positivo di oggi è che abbiamo potuto provare tutto ciò che avevamo programmato. Non ci sono stati problemi".

La storia è stata diversa nel box accanto: Carlos Sainz è stato rallentato da una perdita idraulica nella prima sessione di prove.



Leclerc ha continuato: "Sappiamo già più o meno dove stiamo andando in termini di set-up, anche se abbiamo ancora qualche idea per migliorare. Abbiamo lavorato molto per la gara e credo che sabato potremo fare ulteriori progressi".





2a prova, Messico

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:18.686 min.

02 Lando Norris (GB), McLaren, +0,119 sec.

03 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,266

04 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0.269

05 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,302

06 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0.316

07 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0.338

08 - Esteban Ocon (F), Alpine, +0.391

09 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0.477

10° George Russell (GB), Mercedes, +0.541

11° Carlos Sainz (E), Ferrari, +0.571

12° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0.604

13° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +0,729

14° Alex Albon (T), Williams, +0,760

15° Nico Hülkenberg (D), Haas, +0.849

16° Pierre Gasly (F), Alpine, +0.956

17° Logan Sargeant (USA), Williams, +1.214

18° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1.389

19° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1.426

20 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1.740





1a prova, Messico

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:19.718 min.

02 Alex Albon (T), Williams, +0,095 sec.

03 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,297 sec.

04 Lando Norris (GB), McLaren, +0,519

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,579

06° Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,745

07 Carlos Sainz (E), Ferrari, +0.761

08 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0.850

09 - Esteban Ocon (F), Alpine, +0.959

10° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0.969

11° Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1.006

12° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1.250

13° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1.411

14° Logan Sargeant (USA), Williams, +1.439

15° Oliver Bearman (GB), Haas, +1.595

16° Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1.629

17° Isack Hadjar (F), AlphaTauri, +2.223

18° Jack Doohan (AUS), Alpine, +2.391

19° Frederik Vesti (DK), Mercedes, +3.219

20° Théo Pourchaire (F), Alfa Romeo, nessun tempo