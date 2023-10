Charles Leclerc 3º: "A Ferrari ainda pode ir mais longe".

O monegasco Charles Leclerc foi pole position no México 2019. É bem possível que o piloto da Ferrari volte a conseguir a melhor posição de partida no sábado. "Podemos ser ainda mais rápidos".

por Mathias Brunner - Automatic translation from German

Com a Ferrari, a temporada tem sido de ida e volta, às vezes Carlos Sainz é o homem mais rápido, outras vezes é Charles Leclerc. No México, até agora, foi Leclerc que fez a pole há quatro anos no Autódromo Hermanos Rodríguez.

Avaliar o equilíbrio de forças na Fórmula 1 é ainda mais difícil desta vez do que o habitual: porque na sexta-feira cada piloto pôde usar dois jogos de pneus protótipo 2024 da Pirelli, o que distorce a imagem. E, como de costume, ninguém sabe quanto combustível havia nos tanques de gasolina.

Mas o que é de esperar: o pelotão está muito unido, a Red Bull Racing não domina e, até ao momento, também não é possível reconhecer uma segunda força marcante.

Charles Leclerc, cinco vezes vencedor de um GP, diz: "O que foi positivo hoje - pudemos experimentar tudo o que tínhamos planeado. Não houve problemas".

A história foi diferente na box ao lado: Carlos Sainz foi atrasado por uma fuga hidráulica na primeira sessão de treinos.



Leclerc continuou: "Já sabemos muito bem para onde estamos a ir em termos de configuração, mesmo que ainda tenhamos algumas ideias para melhorias. Trabalhámos muito para a corrida e penso que podemos fazer mais progressos no sábado."





2º treino, México

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:18.686 min

02 Lando Norris (GB), McLaren, +0,119 seg

03 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,266

04 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,269

05 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,302

06 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0,316

07 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,338

08 - Esteban Ocon (F), Alpine, +0,391

09 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,477

10º George Russell (GB), Mercedes, +0,541

11º Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,571

12º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,604

13º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +0,729

14º Alex Albon (T), Williams, +0,760

15º Nico Hülkenberg (D), Haas, +0,849

16º Pierre Gasly (F), Alpine, +0,956

17º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1,214

18º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,389

19º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,426

20 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1,740





1º treino, México

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:19.718 min

02 Alex Albon (T), Williams, +0,095 seg.

03 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,297 s

04º Lando Norris (GB), McLaren, +0,519

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,579

06º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,745

07 Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,761

08 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0,850

09 - Esteban Ocon (F), Alpine, +0,959

10º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0,969

11º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,006

12º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,250

13º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1,411

14º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1,439

15º Oliver Bearman (GB), Haas, +1,595

16º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1,629

17º Isack Hadjar (F), AlphaTauri, +2,223

18º Jack Doohan (AUS), Alpine, +2,391

19º Frederik Vesti (DK), Mercedes, +3,219

20º Théo Pourchaire (F), Alfa Romeo, sem tempo