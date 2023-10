Nico Hülkenberg (Haas/15°): "Mi sento a disagio".

La Haas cerca il potenziale dei recenti miglioramenti apportati alla vettura di Nico Hülkenberg. Il tedesco ha dichiarato: "Oggi non mi sento a mio agio e guardare la classifica dei tempi non migliora le cose".

I miglioramenti apportati alla Haas di Nico Hülkenberg non hanno ancora avuto pieno effetto. Negli Stati Uniti, con il formato sprint, non c'è stato quasi tempo per mettere a punto l'assetto e in Messico le cose non vanno ancora bene, nonostante la classica sequenza del weekend del GP.

Nico ha trascorso l'intera prima sessione di prove a lavorare sulle gomme, chiudendo al 12° posto con le gomme morbide. Nelle seconde prove ha ottenuto solo il 15° posto.

Al suo 200° weekend di GP, il 36enne tedesco dice: "Non è stata una giornata facile. Le sfide con l'aria rarefatta qui sono le stesse per tutti. E gli effetti sull'uomo e sulla macchina non sono da sottovalutare".

"Ma per me si è aggiunto anche questo: oggi non mi sento a mio agio e guardare la tabella dei tempi non migliora la situazione. Dobbiamo fare i compiti a casa per essere in una posizione migliore sabato".





2a prova, Messico

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:18.686 min.

02 Lando Norris (GB), McLaren, +0,119 sec.

03 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,266

04 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0.269

05 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,302

06 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0.316

07 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0.338

08 - Esteban Ocon (F), Alpine, +0.391

09 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0.477

10° George Russell (GB), Mercedes, +0.541

11° Carlos Sainz (E), Ferrari, +0.571

12° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0.604

13° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +0,729

14° Alex Albon (T), Williams, +0,760

15° Nico Hülkenberg (D), Haas, +0.849

16° Pierre Gasly (F), Alpine, +0.956

17° Logan Sargeant (USA), Williams, +1.214

18° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1.389

19° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1.426

20 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1.740





1a prova, Messico

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:19.718 min.

02 Alex Albon (T), Williams, +0,095 sec.

03 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,297 sec.

04 Lando Norris (GB), McLaren, +0,519

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,579

06° Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,745

07 Carlos Sainz (E), Ferrari, +0.761

08 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0.850

09 - Esteban Ocon (F), Alpine, +0.959

10° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0.969

11° Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1.006

12° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1.250

13° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1.411

14° Logan Sargeant (USA), Williams, +1.439

15° Oliver Bearman (GB), Haas, +1.595

16° Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1.629

17° Isack Hadjar (F), AlphaTauri, +2.223

18° Jack Doohan (AUS), Alpine, +2.391

19° Frederik Vesti (DK), Mercedes, +3.219

20° Théo Pourchaire (F), Alfa Romeo, nessun tempo