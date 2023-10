Nico Hülkenberg (Haas/15º): "Sinto-me desconfortável".

A Haas procura o potencial das recentes melhorias introduzidas no carro de Nico Hülkenberg. O alemão diz: "Sinto-me desconfortável hoje e olhar para as tabelas de tempos não melhora as coisas."

As melhorias introduzidas no carro de corrida Haas de Nico Hülkenberg ainda não surtiram efeito total. Nos EUA, no contexto do formato sprint, quase não houve tempo para afinar a configuração, e no México as coisas ainda não estão a correr bem, apesar da sequência clássica do fim de semana de GP.

Nico passou toda a primeira sessão de treinos a trabalhar nos pneus, terminando em 12º com pneus macios. No segundo treino, ele conseguiu apenas o 15º lugar.

No seu 200º fim de semana de GP, o alemão de 36 anos afirma: "Não foi um dia fácil. Bem, os desafios com o ar rarefeito aqui são os mesmos para toda a gente. E os efeitos no homem e na máquina não devem ser subestimados".

"Mas, para mim, foi ainda mais difícil - sinto-me desconfortável hoje e olhar para a tabela de tempos não melhora as coisas. Temos de fazer o trabalho de casa para estarmos numa posição melhor no sábado."





2º treino, México

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:18.686 min

02 Lando Norris (GB), McLaren, +0,119 seg

03 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,266

04 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,269

05 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,302

06 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0,316

07 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,338

08 - Esteban Ocon (F), Alpine, +0,391

09 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,477

10º George Russell (GB), Mercedes, +0,541

11º Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,571

12º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,604

13º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +0,729

14º Alex Albon (T), Williams, +0,760

15º Nico Hülkenberg (D), Haas, +0,849

16º Pierre Gasly (F), Alpine, +0,956

17º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1,214

18º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,389

19º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,426

20 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1,740





1º treino, México

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:19.718 min

02 Alex Albon (T), Williams, +0,095 seg.

03 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,297 s

04º Lando Norris (GB), McLaren, +0,519

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,579

06º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,745

07 Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,761

08 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0,850

09 - Esteban Ocon (F), Alpine, +0,959

10º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0,969

11º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,006

12º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,250

13º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1,411

14º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1,439

15º Oliver Bearman (GB), Haas, +1,595

16º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1,629

17º Isack Hadjar (F), AlphaTauri, +2,223

18º Jack Doohan (AUS), Alpine, +2,391

19º Frederik Vesti (DK), Mercedes, +3,219

20º Théo Pourchaire (F), Alfa Romeo, sem tempo