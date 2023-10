Lewis Hamilton (Mercedes): "Carro completamente diferente".

Mesmo depois de 328 fins-de-semana de GP, 103 vitórias e sete títulos de campeão do mundo, há momentos em que a estrela da Mercedes, Lewis Hamilton, se espanta: "O carro é completamente diferente do de há uma semana".

Lewis Hamilton deu ao líder Max Verstappen uma corrida de respeito no Grande Prémio dos Estados Unidos. Quem sabe como a corrida teria terminado se tivesse havido mais algumas voltas no Circuito das Américas. A Mercedes esteve forte, apesar da desqualificação de Hamilton mais tarde devido a um painel do piso demasiado gasto.

Mas no México, Hamilton, de 38 anos, questionou após as duas sessões de treinos de sexta-feira: "Foi um dia difícil porque o carro está muito diferente do que estava há uma semana. Temos de perceber porquê".

"As nossas corridas de resistência não são tão emocionantes, por isso tentámos configurações diferentes.

"É claro que o Autódromo aqui tem as suas armadilhas. Mas nos últimos anos lidámos bem com isso e fomos muitas vezes extremamente competitivos. Hoje não sinto muito isso. Vamos ter de trabalhar muito para estarmos melhor no sábado."



"Mostrámos uma velocidade promissora no Texas e continuo convencido de que vamos conseguir colocar o Mercedes na melhor janela de trabalho aqui também."





2º treino, México

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:18.686 min

02 Lando Norris (GB), McLaren, +0,119 seg

03 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,266

04 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,269

05 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,302

06 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0,316

07 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,338

08 - Esteban Ocon (F), Alpine, +0,391

09 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,477

10º George Russell (GB), Mercedes, +0,541

11º Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,571

12º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,604

13º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +0,729

14º Alex Albon (T), Williams, +0,760

15º Nico Hülkenberg (D), Haas, +0,849

16º Pierre Gasly (F), Alpine, +0,956

17º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1,214

18º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,389

19º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,426

20 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1,740





1º treino, México

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:19.718 min

02 Alex Albon (T), Williams, +0,095 seg.

03 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,297 s

04º Lando Norris (GB), McLaren, +0,519

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,579

06º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,745

07 Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,761

08 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0,850

09 - Esteban Ocon (F), Alpine, +0,959

10º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0,969

11º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,006

12º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,250

13º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1,411

14º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1,439

15º Oliver Bearman (GB), Haas, +1,595

16º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1,629

17º Isack Hadjar (F), AlphaTauri, +2,223

18º Jack Doohan (AUS), Alpine, +2,391

19º Frederik Vesti (DK), Mercedes, +3,219

20º Théo Pourchaire (F), Alfa Romeo, sem tempo