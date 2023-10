Sergio Pérez en México: "Casi salgo volando".

Para Sergio Pérez, el inicio del fin de semana en México no fue según lo previsto. "No fue un día tranquilo", dijo el piloto de Red Bull Racing después de terminar la segunda sesión de entrenamientos en quinto lugar.

Sergio Pérez dio 57 vueltas al circuito de México el viernes. El piloto de Guadalajara, de 33 años, terminó la primera sesión en tercera posición. Después de la segunda hora en el Autódromo Hermanos Rodríguez, terminó la sesión inaugural del fin de semana de carreras nacionales en quinto lugar. En ambas ocasiones se quedó a unas tres décimas del mejor tiempo marcado por su compañero en Red Bull Racing, Max Verstappen.

El héroe local se mostró satisfecho con el ambiente que reinaba en la pista. Se mostró entusiasmado una vez terminado su trabajo: "Es divertido. Cuando estás en el coche, estás tan concentrado que te olvidas de dónde estás. Pero en cuanto sales, es abrumador. Recibo tanta atención y es bonito que los aficionados me apoyen tanto".

La valoración provisional del subcampeón del WRC fue menos eufórica: "No ha sido un día tranquilo, aún no tenemos una buena idea de cómo se comporta el neumático blando en una vuelta. He tenido una bandera amarilla en el primer intento, así que he hecho una segunda vuelta cronometrada. Pero esa vuelta no fue la mejor y casi me salgo en la primera curva".

"Todavía tenemos que entender mejor algunas cosas, especialmente los diferentes compuestos de neumáticos, para utilizarlos correctamente el domingo. Pero en general nuestra situación parece bastante buena y creo que hemos encontrado una buena dirección a seguir. No tiene mala pinta, pero la calificación será muy competida, como todos sabemos", añadió Pérez.

2ª sesión libre, México

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:18.686 min

02 Lando Norris (GB), McLaren, +0.119seg

03 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0.266

04 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0.269

05 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0.302

06 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0.316

07 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0.338

08 - Esteban Ocon (F), Alpine, +0.391

09 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0.477

10º George Russell (GB), Mercedes, +0.541

11º Carlos Sainz (E), Ferrari, +0.571

12º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0.604

13º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +0,729

14º Alex Albon (T), Williams, +0,760

15º Nico Hülkenberg (D), Haas, +0,849

16º Pierre Gasly (F), Alpine, +0,956

17º Logan Sargeant (USA), Williams, +1.214

18º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1.389

19º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1.426

20 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1.740





1ª sesión libre, México

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:19.718 min

02 Alex Albon (T), Williams, +0.095 seg.

03 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0.297 seg

04º Lando Norris (GB), McLaren, +0.519

05º Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0.579

06º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0.745

07º Carlos Sainz (E), Ferrari, +0.761

08º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0.850

09 - Esteban Ocon (F), Alpine, +0.959

10º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0.969

11º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1.006

12º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1.250

13º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1.411

14º Logan Sargeant (USA), Williams, +1.439

15º Oliver Bearman (GB), Haas, +1.595

16º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1.629

17º Isack Hadjar (F), AlphaTauri, +2.223

18º Jack Doohan (AUS), Alpine, +2.391

19º Frederik Vesti (DK), Mercedes, +3.219

20º Théo Pourchaire (F), Alfa Romeo, sin tiempo