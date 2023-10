Sergio Pérez in Messico: "Ho rischiato di volare via".

Per Sergio Pérez, l'inizio del weekend in Messico non è andato secondo i piani. "Non è stata una giornata tranquilla", ha detto il pilota della Red Bull Racing dopo aver concluso la seconda sessione di prove in quinta posizione.

Sergio Pérez ha girato 57 volte sul circuito del Messico venerdì. Il 33enne di Guadalajara ha concluso la prima sessione al terzo posto. Dopo la seconda ora all'Autódromo Hermanos Rodríguez, ha concluso la sessione di apertura del weekend di gara nazionale al quinto posto. In entrambi i casi si è trovato a circa tre decimi dal tempo più veloce del suo compagno di squadra della Red Bull Racing Max Verstappen.

L'eroe locale è stato soddisfatto dell'atmosfera che regnava in pista. Al termine del suo lavoro, si è detto entusiasta: "È divertente. Quando sei in macchina, sei così concentrato che ti dimentichi dove sei. Ma non appena si scende, è travolgente. Ricevo così tante attenzioni ed è bello che i tifosi mi sostengano così tanto".

Il bilancio intermedio del secondo classificato del WRC è stato meno euforico: "Non è stata una giornata tranquilla, non abbiamo ancora un'idea precisa di come si comporta la gomma morbida sul giro. Ho avuto una bandiera gialla al primo tentativo, quindi ho affrontato un secondo giro cronometrato. Ma il giro non era dei migliori e sono quasi uscito alla prima curva".

"Dobbiamo ancora capire meglio alcune cose, in particolare le diverse mescole di pneumatici, per poterle utilizzare correttamente domenica. Ma nel complesso la nostra situazione sembra abbastanza buona e credo che abbiamo trovato una buona direzione da seguire. Non sembra male, ma le qualifiche saranno molto competitive, come tutti sappiamo", ha aggiunto Pérez.

2a prova, Messico

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:18.686 min.

02 Lando Norris (GB), McLaren, +0,119 secondi

03 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,266

04 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0.269

05 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0.302

06 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0.316

07 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0.338

08 - Esteban Ocon (F), Alpine, +0.391

09 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0.477

10° George Russell (GB), Mercedes, +0.541

11° Carlos Sainz (E), Ferrari, +0.571

12° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0.604

13° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +0,729

14° Alex Albon (T), Williams, +0,760

15° Nico Hülkenberg (D), Haas, +0.849

16° Pierre Gasly (F), Alpine, +0.956

17° Logan Sargeant (USA), Williams, +1.214

18° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1.389

19° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1.426

20 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1.740





1a prova, Messico

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:19.718 min.

02 Alex Albon (T), Williams, +0,095 sec.

03 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,297 sec.

04 Lando Norris (GB), McLaren, +0,519

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,579

06° Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,745

07 Carlos Sainz (E), Ferrari, +0.761

08 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0.850

09 - Esteban Ocon (F), Alpine, +0.959

10° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0.969

11° Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1.006

12° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1.250

13° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1.411

14° Logan Sargeant (USA), Williams, +1.439

15° Oliver Bearman (GB), Haas, +1.595

16° Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1.629

17° Isack Hadjar (F), AlphaTauri, +2.223

18° Jack Doohan (AUS), Alpine, +2.391

19° Frederik Vesti (DK), Mercedes, +3.219

20° Théo Pourchaire (F), Alfa Romeo, nessun tempo