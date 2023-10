Fernando Alonso : explication de sa dernière place en FP2

A Austin, Aston Martin a apporté une mise à niveau importante, qui comprenait des nouveautés au niveau du soubassement, des caissons latéraux, du diffuseur et de l'aile de lancement. Mais les progrès espérés n'ont pas pu être réalisés, bien au contraire. Les freins avant ayant surchauffé lors de la seule séance d'entraînement, Fernando Alonso et Lance Stroll n'ont pas pu collecter suffisamment de données pour trouver de bons réglages pour le reste du week-end.

Les résultats s'en sont fait l'écho. En qualifications, les deux voitures vertes sont restées bloquées en Q1, puis Alonso et Stroll se sont arrêtés en Q2 lors du sprint-shootout. Alonso a terminé le sprint en treizième position, loin des points, son coéquipier ayant été victime d'une fuite d'eau. L'équipe a réagi et a permis à Alonso de participer à la course du dimanche avec l'ancienne voiture. Son coéquipier a reçu un nouveau set-up et tous deux ont pris le départ depuis la voie des stands.

Alors que Stroll a finalement profité de la disqualification de Lewis Hamilton et de Charles Leclerc pour récolter six points en septième position, Alonso a été contraint à l'abandon en raison d'un bas de caisse endommagé. Avant son abandon, il a toutefois pu se distinguer par un bon rythme. "Ce n'est pas seulement parce que nous avons optimisé nos réglages, mais aussi parce que nos concurrents n'ont pas tiré le meilleur parti de leur set-up", a relativisé le double champion.

Et Alonso a déjà prévenu avant le début du week-end mexicain : "Nous ne savons pas encore très bien comment régler la voiture au Mexique, car c'est un circuit très différent qui nous attend et qui demande quelque chose de très différent. Nous devrons utiliser toute la période d'entraînement pour nous préparer".

Mais lors de la première séance d'essais, Alonso n'avait toujours pas effectué de tour complet à mi-parcours en raison de problèmes sur la voiture. Il s'est finalement classé 16e sur la feuille des temps après 17 tours. Lors de la deuxième séance, l'Asturien a fait 30 fois le tour de la piste, mais il n'a pas pu dépasser la dernière place.

La raison en est simple, comme l'a expliqué Alonso après coup : "Nous nous sommes concentrés sur le rythme de la course et nous roulions avec beaucoup d'essence à bord, il est donc difficile de tirer quelque chose des temps. Mais la voiture se comportait bien et j'étais satisfait des réglages. Nous comprenons de mieux en mieux la mise à jour et si nous nous concentrons maintenant sur la performance, nous saurons où nous en sommes".

L'actuel quatrième du championnat n'a pas voulu s'étendre sur sa frayeur au dixième virage de la deuxième séance d'essais, où il a effectué un tête-à-queue à haute vitesse, mais a pu éviter un impact. "J'ai simplement perdu le contrôle de la voiture, il n'y a rien d'autre à dire", a-t-il déclaré.

2e séance d'essais, Mexique

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:18,686 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, +0,119 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,266

04. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,269

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,302

06. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0,316

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,338

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +0,391

09. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,477

10. George Russell (GB), Mercedes, +0,541

11. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,571

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,604

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +0,729

14. Alex Albon (T), Williams, +0,760

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +0,849

16. Pierre Gasly (F), Alpine, +0,956

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1,214

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,389

19. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,426

20. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1,740





1ère séance d'essais, Mexique

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:19,718 min

02. Alex Albon (T), Williams, +0,095 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,297 sec.

04. Lando Norris (GB), McLaren, +0,519

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,579

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,745

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,761

08. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0,850

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +0,959

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0,969

11. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,006

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,250

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1,411

14. Logan Sargeant (USA), Williams, +1,439

15. Oliver Bearman (GB), Haas, +1,595

16. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1,629

17. Isack Hadjar (F), AlphaTauri, +2,223

18. Jack Doohan (AUS), Alpine, +2,391

19. Frederik Vesti (DK), Mercedes, +3,219

20e Théo Pourchaire (F), Alfa Romeo, sans temps