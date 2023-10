Fernando Alonso: spiegazione per l'ultimo posto nelle FP2

Ad Austin, Aston Martin ha apportato un aggiornamento completo che comprendeva innovazioni al sottoscocca, ai sidepods, al diffusore e all'ala a fascio. Ma i progressi sperati non sono stati raggiunti, anzi. A causa del surriscaldamento dei freni anteriori durante l'unica ora di prove, Fernando Alonso e Lance Stroll non sono riusciti a raccogliere dati sufficienti per trovare un buon assetto per il resto del weekend.

Questo si è poi riflesso nei risultati. In qualifica, entrambi i piloti verdi sono rimasti bloccati in Q1, mentre nello sprint shootout Alonso e Stroll sono finiti in Q2. Alonso ha concluso la volata al tredicesimo posto, lontano dai punti, mentre il suo compagno di squadra è stato vittima di una perdita d'acqua. La squadra ha reagito e ha lasciato che Alonso iniziasse la gara di domenica con la vecchia auto. Il suo compagno di squadra ha ricevuto un nuovo assetto ed entrambi sono partiti dalla corsia dei box.

Mentre Stroll ha comunque beneficiato delle squalifiche di Lewis Hamilton e Charles Leclerc alla fine e ha raccolto sei punti al settimo posto, Alonso ha dovuto accettare il ritiro a causa di un sottoscocca danneggiato. Prima del ritiro, tuttavia, è stato in grado di mostrare un buon ritmo. "Non solo perché abbiamo ottimizzato il nostro assetto, ma anche perché i concorrenti non hanno sfruttato al meglio il loro assetto", ha spiegato il due volte campione.

E Alonso ha avvertito ancora prima dell'inizio del weekend messicano: "Non ci è ancora del tutto chiaro come dovremo impostare la vettura in Messico, perché lì ci aspetta una pista completamente diversa, dove è richiesto qualcosa di completamente diverso. Dovremo utilizzare tutto il tempo delle prove per prepararci".

Ma nella prima sessione di prove, Alonso non aveva ancora completato un giro cronometrato a metà tempo a causa di problemi con la vettura. Ha concluso al 16° posto della classifica dei tempi dopo 17 giri. Nella seconda sessione, l'asturiano ha girato 30 volte, ma non è riuscito a superare l'ultimo posto.

Il motivo è semplice, come ha spiegato Alonso in seguito: "Ci siamo concentrati soprattutto sul ritmo di gara e avevamo molto carburante a bordo, quindi è difficile leggere qualcosa nei tempi. Ma la macchina si sentiva bene ed ero soddisfatto dell'assetto. Stiamo capendo meglio l'aggiornamento e ora, se ci concentriamo sulle prestazioni, sapremo a che punto siamo".

L'attuale quarto pilota del Campionato del Mondo non ha voluto dire molto sul suo momento di shock alla decima curva della seconda sessione di prove, dove ha fatto un testacoda ad alta velocità ma è riuscito a evitare l'impatto. "Ho solo perso il controllo della macchina, non c'è altro da aggiungere", ha detto.

2a prova, Messico

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:18.686 min.

02 Lando Norris (GB), McLaren, +0,119 sec.

03 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,266

04 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0.269

05 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,302

06 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0.316

07 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0.338

08 - Esteban Ocon (F), Alpine, +0.391

09 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0.477

10° George Russell (GB), Mercedes, +0.541

11° Carlos Sainz (E), Ferrari, +0.571

12° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0.604

13° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +0,729

14° Alex Albon (T), Williams, +0,760

15° Nico Hülkenberg (D), Haas, +0.849

16° Pierre Gasly (F), Alpine, +0.956

17° Logan Sargeant (USA), Williams, +1.214

18° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1.389

19° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1.426

20 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1.740





1a prova, Messico

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:19.718 min.

02 Alex Albon (T), Williams, +0,095 sec.

03 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,297 sec.

04 Lando Norris (GB), McLaren, +0,519

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,579

06° Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,745

07 Carlos Sainz (E), Ferrari, +0.761

08 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0.850

09 - Esteban Ocon (F), Alpine, +0.959

10° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0.969

11° Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1.006

12° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1.250

13° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1.411

14° Logan Sargeant (USA), Williams, +1.439

15° Oliver Bearman (GB), Haas, +1.595

16° Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1.629

17° Isack Hadjar (F), AlphaTauri, +2.223

18° Jack Doohan (AUS), Alpine, +2.391

19° Frederik Vesti (DK), Mercedes, +3.219

20° Théo Pourchaire (F), Alfa Romeo, nessun tempo